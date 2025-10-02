Funvisis registró ocho sismos en la madrugada de este jueves #2Oct

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó que durante la madrugada de este jueves hubo ocho sismos en diferentes estados del país, entre ellos, varios registrados en el Zulia.

A las 2:32 am un sismo de magnitud 2.8 sacudió el norte de Guiria, en el estado Sucre. Luego, a las 3:08 am, hubo uno de 3.7 en Carora, estado Lara.

Menos de 30 minutos después se sintió en el Zulia, en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, con una magnitud de 2.9. A las 3:38 am Lara volvió a sentir el movimiento telúrico, esta vez, de 3.0.

Eran las 4:25 am cuando volvió a temblar en Bachaquero, una magnitud de 2.8, según reportes de Funvisis en su cuenta de X.

Una vez más, a las 5:04 am, un sismo se registró en Carora, de 2.9. Después, a las 5:12 am, hubo otro con la misma magnitud.

Hasta ahora, según el organismo, el último movimiento de este jueves ha sido en Curarigua, también en estado Lara.

En cuanto al balance del miércoles 1 de octubre, durante la tarde noche hubo al menos seis sismos en Bachaquero, que oscilaron en intensidades de 3.0 y 3.6.