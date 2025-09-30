Funvisis registró cuatro sismos la noche de este #29Sep: Dos de ellos en el Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó que durante la noche de este 29 de septiembre se registraron varios sismos.

Además de los reportados en la tarde de este lunes, el organismo indicó que a las 7:43 pm hubo un nuevo movimiento.

“Sismo

29/09/2025 19:43

Mag (Mw): 3.3

Prof: 33.2 km

Epicentro: 10.118 N -70.554 O

53 km al oeste de Carora”, detalla Funvisis en su cuenta de X.

El organismo aseguró que, más de una hora después, el segundo movimiento telúrico fue a las 8:19 pm.

Este fue de magnitud superior, 4.0 y su epicentro fue en el este de Bachaquero.

“29/09/2025 20:19

Mag (Mw): 4.0

Prof: 3.7 km

Epicentro: 9.951 N -70.727 O

43 km al este de Bachaquero”, escribió Funvisis en redes sociales.

Más adelante, a las 8:45 de la noche, hubo el tercer sismo, esta vez, de magnitud 3.5 y con epicentro en Carora, estado Lara.

Un último caso con gran similitud fue a las 11:56 pm, cuando hubo el cuarto sismo de 3.6 en el oeste de Bachaquero.