Funvisis monitorea actividad sísmica en el Zulia tras fuerte temblor nocturno

La madrugada de este jueves fue particularmente agitada para los habitantes del Zulia y otras regiones del occidente venezolano, tras registrarse una serie de movimientos telúricos que mantuvieron en vilo a la población.

Según reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), se han contabilizado al menos 21 réplicas luego de un potente sismo inicial de magnitud 6,3 ocurrido la noche del miércoles.

El evento sísmico principal sacudió varias localidades del occidente del país cerca de las 11:40 p.m., generando preocupación entre los habitantes y dejando una sensación de incertidumbre que se prolongó durante toda la madrugada. Posteriormente, la vicepresidenta ejecutiva del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, ofreció un balance preliminar a través de sus redes sociales, confirmando la activación de una falla tectónica en la región occidental del país.

"Está activa una falla tectónica en Occidente, lo que ha generado una serie de réplicas que están siendo monitoreadas por nuestros equipos de Funvisis y Protección Civil", declaró Rodríguez en un mensaje publicado cerca de la medianoche.

A pesar del pronunciamiento de las autoridades, los movimientos sísmicos continuaron durante la madrugada. Uno de los eventos más sentidos se registró a las 2:24 a.m., cuando un sismo de magnitud 4,1 estremeció varias localidades del Zulia, incluyendo La Ceiba y Bachaquero, zonas cercanas al Lago de Maracaibo. Apenas 30 minutos más tarde, a las 2:55 a.m., se produjo un nuevo sismo, esta vez de magnitud 5,3, generando alarma en comunidades ya sensibilizadas por el temblor inicial.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños estructurales de gran magnitud, aunque equipos de Protección Civil y bomberos se mantienen desplegados en los municipios más afectados, realizando inspecciones y brindando asistencia a la población. Las autoridades instaron a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles nuevos movimientos.

Funvisis, por su parte, continúa monitoreando de forma continua la actividad sísmica en la región, y ha exhortado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También se ha recomendado a las comunidades cercanas a la falla activa que preparen planes de evacuación y refuercen sus medidas de prevención ante la posibilidad de nuevas réplicas de magnitudes variables.