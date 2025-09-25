El diario plural del Zulia


Funvisis ha reportado al menos 12 sismos la noche de este #24Sep

El organismo reportó la mayoría de estos eventos telúricos en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, del Zulia. También reportó algunos en Trujillo, Lara y Falcón
CiudadVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinalnews Cortesía

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó la noche de este miércoles a través de su cuenta en X de unos 12 sismos, la mayoría de estos con epicentro en el estado Zulia.

El primero de estos, a las 5:50 pm, mientras que, el más reciente, a las

  1. Epicentro en el sureste de Bachaquero, Zulia, a las 5:50pm (magnitud 3.9)
  2. Epicentro en La Ceiba, Trujillo a las 6:22pm (magnitud 5.4)
  3. Epicentro en el noreste de Bachaquero, Zulia, a las 6:29pm (magnitud 4.9)
  4. Epicentro en el oeste de Carora, estado Lara a las 6:39pm (magnitud 4.8)
  5. Epicentro en el sureste de Mene de Mauroa, estado Falcón, a las 7:03pm (magnitud 3.7)
  6. Epicentro en el sur de Bachaquero, Zulia, a las 7:19pm (magnitud 3.8)
  7. Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 7:47pm (magnitud 3.7)
  8. Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 7:57pm (magnitud 3.9)
  9. Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 8:01pm (magnitud 3.8)
  10. Epicentro en el sur de Bachaquero, Zulia, a las 10:15pm (magnitud 3.5)
  11. Epicentro en el sureste de Bachaquero, Zulia, a las 10:42pm (magnitud 4.6)
  12. Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 11:51pm (magnitud 6.0)

En el Zulia, el gobernador Luis Caldera informó que se activó el sistema nacional de gestión de riesgos con los 19 cuerpos de bomberos, las 21 direcciones de protección civil, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, recorriendo las calles llevando un mensaje de tranquilidad, y evaluando los daños estructurales que al momento han sido reportados.

Siga leyendo
Lea también

Delcy Rodríguez ofrece balance de actividad sísmica: “Está activa una falla tectónica…

Gobernador Caldera: Se evalúan daños en tres hospitales, un puente y una iglesia tras…

El Zulia en vilo: nuevo sismo de 6.3 mantiene a familias en las calles

Guyana lleva a la ONU las "reiteradas agresiones de Venezuela" y cuestiona el Derecho…

Comentarios
Cargando...