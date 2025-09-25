Funvisis ha reportado al menos 12 sismos la noche de este #24Sep

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó la noche de este miércoles a través de su cuenta en X de unos 12 sismos, la mayoría de estos con epicentro en el estado Zulia.

Epicentro en el sureste de Bachaquero, Zulia, a las 5:50pm (magnitud 3.9) Epicentro en La Ceiba, Trujillo a las 6:22pm (magnitud 5.4) Epicentro en el noreste de Bachaquero, Zulia, a las 6:29pm (magnitud 4.9) Epicentro en el oeste de Carora, estado Lara a las 6:39pm (magnitud 4.8) Epicentro en el sureste de Mene de Mauroa, estado Falcón, a las 7:03pm (magnitud 3.7) Epicentro en el sur de Bachaquero, Zulia, a las 7:19pm (magnitud 3.8) Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 7:47pm (magnitud 3.7) Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 7:57pm (magnitud 3.9) Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 8:01pm (magnitud 3.8) Epicentro en el sur de Bachaquero, Zulia, a las 10:15pm (magnitud 3.5) Epicentro en el sureste de Bachaquero, Zulia, a las 10:42pm (magnitud 4.6) Epicentro en el este de Bachaquero, Zulia, a las 11:51pm (magnitud 6.0)

En el Zulia, el gobernador Luis Caldera informó que se activó el sistema nacional de gestión de riesgos con los 19 cuerpos de bomberos, las 21 direcciones de protección civil, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, recorriendo las calles llevando un mensaje de tranquilidad, y evaluando los daños estructurales que al momento han sido reportados.