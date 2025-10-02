Fundanica Zulia anuncia cierre del año con tres eventos solidarios en apoyo a los niños con cáncer

En el cierre de Septiembre Dorado, Mes Internacional de Concientización sobre el Cáncer Infantil, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer presentó el cronograma de actividades que marcarán el último trimestre de 2025, reafirmando su compromiso con los pacientes oncológicos pediátricos del occidente venezolano.

El Consejo Directivo de Fundanica Zulia realizó un “Compartir de Sonrisas” con los medios de comunicación el pasado martes 30 de septiembre en Dohmi Culinary Institute, para informar los detalles de las tres grandes actividades que buscan movilizar corazones y voluntades en favor de los 150 niños que actualmente reciben tratamiento oncológico.

El primero será una velada musical “Rumba Gitana”, el 18 de octubre, protagonizada por Rafa y Chinin, dúo venezolano de raíces flamencas, quienes ofrecerán su arte para recaudar fondos.

El evento se realizará en el salón Leonardo Da Vinci de la Casa D’ Italia de Maracaibo, a las 8:00 p.m., y promete ser una noche de esperanza, música y solidaridad. También participarán Acetato Music y las bailaoras de La Girondina. Las entradas están a las ventas en la página web mdticket.com

El segundo encuentro será el almuerzo “Entre Sabores y Sonrisas”, en su cuarta edición, que se realizará el 8 de noviembre, a las 12:30 p.m., en el Salón Leonardo Da Vinci de Casa D` Italia. Participarán 12 chefs, quienes unirán talento y generosidad para brindar una experiencia gastronómica inolvidable. Las personas pueden comprar sus entradas a través del 0414 6411618.

“Este evento es nuestro corazón anual. Cada entrada se traduce en más niños atendidos, más estudios realizados y, sobre todo, más esperanzas de vida, que es nuestra misión”, expresó Analee Ramírez, Directora principal de Fundanica Zulia.

El cierre del año estará marcado por el emblemático “Potazo de Calle”, previsto para el 5 y 6 de diciembre. Esta actividad ícono en el Zulia, moviliza a más de 1.500 voluntarios en Maracaibo y municipios circunvecinos, que salen a las calles con alcancías y corazones abiertos para recibir el aporte solidario del pueblo zuliano. “El Potazo nos identifica. Es el momento en que todos nos unimos por una causa que nos toca el alma”, agregó la vocera.

Retos que inspiran

Fundanica Zulia enfrenta en la actualidad desafíos importantes, por el alto costo de los tratamientos y el incremento de pacientes oncológicos. “Cada caso es distinto, y cuando se trata de tumores cerebrales, por ejemplo, el proceso se vuelve más complejo y costoso. Hay que buscar especialistas, exámenes específicos y eso eleva los recursos necesarios”, explicó Ramírez.

A pesar de las dificultades, la fundación pionera en el occidente del país, ha atendido cerca de 4.000 pacientes, en estas casi cuatro décadas de trabajo.

“Cada granito de arena cuenta. Cada gesto de apoyo nos permite seguir adelante, sosteniendo la esperanza de quienes más lo necesitan”, concluyó.

Fundanica invita a toda la comunidad zuliana y venezolana a sumarse a estos eventos, para seguir sembrando vida, amor y sonrisas en la población infantil afectada por el cáncer.

Coordenadas

Únete y apoya a Fundanica Zulia, ubicada en la calle 61 (Universidad), detrás del Cuartel Libertador. Trabaja de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5.00 de la tarde. También puedes comunicarte por el número telefónico 0414- 6411618.

La invitación se extiende a la colectividad a estar atenta a sus redes sociales: Instagram: @fundanicazulia, TikTok: @amigosdelninoconcancer, Threads: fundanicazulia, y en X (antesTwitter): @FundanicaZulia