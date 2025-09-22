Fundahipertensión invita a la “Ruta del Corazón 2025” para celebrar la salud cardiovascular

Este domingo 28 de septiembre, Maracaibo será el escenario de una fiesta de la salud, con la celebración de la caminata "Ruta del Corazón 2025", organizada por la Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial (Fundahiperternsión).

La caminata, con un recorrido de 6.5 kilómetros, contará con un recorrido diseñado en forma de corazón, y tendrá su punto de partida a las 7:00 am desde el edificio lecluz, ubicado en la avenida Universidad, diagonal al Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia (Maczul).

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares del Zulia, la Sociedad Venezolana de Cardiología filial Zulia y la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial, busca concienciar a la población sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Sus puntos estratégicos de hidratación serán los siguientes: Av.15 con C/ 67, Av.15 con C/ 73, I. San José, 5 de julio con av. 20, Indio Mara y en la salida y llegada de la ruta.

El recorrido por la salud contará con sesiones de Fit Combat, zumba, bailoterapia, presentaciones musicales y espectáculos especiales para los más pequeños, todo con el propósito de ofrecer un espacio para el conocimiento y la celebración de la vida

“La invitación es abierta a toda la familia, incluyendo a niños, adultos mayores, ciclistas y hasta mascotas, con el objetivo de fomentar la unión y el sano esparcimiento en un evento que honra a quienes padecen o han padecido una enfermedad cardiaca”, informó el Dr. Gustavo Bustamante, médico internista y presidente de la fundación venezolana de hipertensión arterial.

Una vez finalizado el recorrido, los participantes podrán disfrutar de un festival de actividades en pro a la salud y el bienestar.

La Dra. Mayela Bracho, profesora titular de la universidad del Zulia y actualmente presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Filial Zulia, indicó que, en el marco del "mes del corazón", el 28 de septiembre se conmemora una entidad clínica que cobra más de 20.5 millones de vidas en el mundo.