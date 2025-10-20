Fundación Natala Catalano celebra su II aniversario formando cuidadores de adultos mayores en Maracaibo

La Fundación Natala Catalano celebró su segundo aniversario de trabajo en Maracaibo, consolidándose como una organización pionera en la formación gratuita de cuidadores no profesionales de adultos mayores en el hogar.

Esta iniciativa funciona como una cátedra libre de la Universidad del Zulia desde 2023, la misma, ofrece un programa académico orientado a capacitar a personas que asumen la responsabilidad del cuidado de adultos mayores en sus hogares, brindándoles herramientas para hacerlo con conocimientos básicos en salud, acompañamiento y bienestar.

Patricia Vilchez, voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y miembro activa de la fundación, expresó su satisfacción por los logros alcanzados: “Estamos súper felices y muy agradecidos a Dios por todo lo que hemos podido hacer a lo largo de estos dos años desde que inició la Fundación Natala Catalano, a través principalmente de la escuela de cuidadores no profesionales para el adulto mayor en el hogar”.

Vilchez destacó que, aunque aún hay muchos retos por delante, el equipo sigue comprometido con mantener la gratuidad de las formaciones.

Tenemos tantas cosas por hacer y tanto que atender, pero al mismo tiempo buscamos las estrategias para conseguir recursos y seguir garantizando que las formaciones en la fundación sean completamente gratuitas”, explicó.

La Fundación Natala Catalano también ofrece cursos de corte, costura y otros talleres orientados al emprendimiento, con el objetivo de brindar oportunidades de desarrollo integral a la comunidad.

Finalmente, Vilchez hizo un llamado a empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar la causa: “Necesitamos el impulso de aquellos benefactores que deseen establecer alianzas con la Fundación Natala Catalano, para tener aún más alcance y seguir contribuyendo al bienestar de nuestros adultos mayores”.