Fundación Nacional de la Gaita expande misión a Falcón con encuentro que unió niños y jóvenes

Para impulsar la preservación, promoción y difusión de la gaita en el país, la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón celebró un encuentro con agrupaciones infantiles y juveniles de Punto Fijo, estado Falcón. La actividad, que marca un hito en la misión de la fundación, se llevó a cabo en el Complejo Deportivo y Recreacional de la ciudad falconiana.

El evento se convirtió en una demostración de hermandad gaitera, y contó con la destacada participación de la emblemática institución gaitera Los Zagalines del Padre Vílchez, en representación del estado Zulia. Por parte de Falcón, el escenario recibió el talento de la Escuela de Música Kumaquito, Niños Cantores de Paraguaná y Gaiteritos de Goyo Lugo, quienes son parte del trabajo local impulsado por la Asociación Civil Gaitera Alberto "El Coriano" Osteicochea.

Este es un paso trascendental para nuestra genuina expresión. Hoy, así como lo hicimos en Valencia, estado Carabobo, tomamos el estado Falcón como el objetivo más cercano de esta construcción de nuevos gaiteros”, afirmó Jaime Indriago, gerente y directivo de la Fundación Nacional de la Gaita. “Estamos orgullosos. Lo que comenzó hace un año con la Fundación hoy más que nunca es una realidad a nivel nacional... Le decimos a Falcón que gracias por impulsar y promover la enseñanza de la gaita. Reciban todo el respaldo de nuestra Fundación para que sigamos cultivando esa siembra gaitera que es de todos los venezolanos”.

Durante el encuentro, los jóvenes falconianos demostraron su talento interpretando grandes éxitos del folclore venezolano como “La Negra Cumbá Cumbá”, “Caimarechico”, “La negra del tamunangue”, “La tarjeta de navidad”, “Por decreto”, “La parabólica” y “Anhelo”, rindiendo así un homenaje a los grandes exponentes del género.

Un momento especialmente emotivo se vivió cuando los grupos de Falcón interpretaron las producciones 2024 y 2025 de Los Zagalines del Padre Vílchez, "Alfombra Roja" y "Voz Blanca". Este gesto demostró el profundo amor y la admiración por la gaita hecha en el Zulia, y reafirmó la unión que la gaita puede crear entre las regiones del país.

Como líder integral del movimiento gaitero a nivel nacional, la Fundación, con sede en Maracaibo se compromete a seguir expandiendo su labor más allá de la región zuliana, destacando la gaita como patrimonio cultural venezolano, su potencial como herramienta de transformación social para niños y jóvenes y como legado invaluable de otras generaciones de gaiteros.