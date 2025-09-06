Fuertes lluvias golpean a Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo y Aragua

Fuertes lluvias golpearon este sábado a Caracas, zonas de Miranda, La Guaira, Carabobo y Aragua, de acuerdo con reportes difundidos a través de redes sociales y medios de comunicación.

En la capital, sectores como El Paraíso registraron calles inundadas producto del torrencial aguacero de esta tarde, refiere el diario 2001.

La intensa lluvia, fuertes truenos y actividad eléctrica estremecieron a la sultana del Ávila, pues en las redes llegaron a manifestar que el sonido de estruendo parecía romper vidrios y mencionaron además una fuerte brisa.

También algunos sectores del estado Miranda, en la Gran Caracas, sufrieron los rigores de las precipitaciones sabatinas. Igualmente, en La Guaira, sector Valle de la Cruz, fuertes corrientes de agua arrastraron lo que encontraban a su paso, dicen reportes.

Además, en el estado Carabobo, específicamente en Naguanagua, norte de Valencia, vecinos se horrorizaron por la crecida del río Cabriales, a la altura del Centro Comercial Dinastía, según Notitarde.

Asimismo, los ríos Borburata, San Esteban, Aguas Calientes y Goaigoaza, en la entidad carabobeña, aumentaron su caudal de manera considerable, gracias a las lluvias generadas por la Onda Tropical 33, añadió el medio de comunicación citando al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En Aragua, fue en Turmero donde el aguacero se hizo sentir. La avenida Intercomunal, diagonal a Remavenca, lucía inundada, mientras que relámpagos causaron temor detrás del Colegio de Abogados de Aragua, reportó la periodista Carmen Elisa Pecorelli.

El Inameh informó sobre una nubosidad parcial y actividad convectiva generadora de lluvias y chubascos y actividad eléctrica en zonas al norte Delta Amacuro, el Esequibo, Bolívar, sur de Amazonas, Centro Norte Costero, Anzoátegui, oeste de Sucre, norte Monagas, Yaracuy, Lara, Guárico, Cojedes y sur de Portuguesa.