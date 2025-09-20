Fuertes lluvias en Caracas provocan inundaciones, caída de árboles y caos vehicular

La tarde del sábado 20 de septiembre, Caracas fue afectada por fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones y la caída de árboles en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de la salida de San Juan en sentido hacia Caricuao, donde un árbol colapsó sobre la vía, provocando fuerte congestión vehicular. Los equipos de emergencia se desplegaron en la zona para restablecer el tránsito.

En sectores como San Agustín del Sur y la avenida Baralt se reportaron calles completamente anegadas. En la Cota Mil, un conductor quedó atrapado en su automóvil por la acumulación de agua bajo el elevado de Maripérez.

La quebrada Anauco también registró un aumento significativo de su caudal, acercándose a niveles de desborde. Vecinos de comunidades cercanas manifestaron su preocupación y pidieron a las autoridades mantenerse alerta ante la posibilidad de emergencias mayores.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este fin de semana precipitaciones de intensidad variable en Caracas y en estados como Bolívar, Amazonas, Sucre, Miranda, Mérida y Zulia. Aunque se espera una disminución de la acumulación de lluvias para el domingo 21 de septiembre, el organismo llamó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.