Fuerte sismo de 6.1 estremeció al Zulia y estados vecinos

El Servicio Geológico Colombiano informó a través de redes sociales que se reportó un evento sísmico de magnitud 6.1 en Mene Grande, municipio Baralt del estado Zulia, Venezuela.

El evento se sintió en buena parte del estado petrolero, así como en localidades vecinas. Según el organismo, el ímpetu del sismo fue tan notorio que también se evidenció en suelo colombiano, por lo que fue calificado como “evento sísmico internacional”.

“Boletín Actualizado 1, 2025-09-24, 17:21 hora local. Magnitud 6.1, Profundidad superficial, Mene Grande, Venezuela”, escribió el servicio en su cuenta de X.

En un informe preliminar detallaron que los hechos se reportaron a las 5:33 de la tarde.

Venezuela informa sobre sismo

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, reportó un sismo de 3.9 en el Zulia.

A través de su cuenta de X, detallaron que la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 3.9 en el sur de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11.2 kilómetros.

El organismo detalla que el sismo ocurrió a las 5:50 de la tarde.

Usuarios de redes sociales han asegurado sentir el sismo en diferentes partes del Zulia, así como en estados vecinos.