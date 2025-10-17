Fondo de Protección Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes impulsa campaña “Dona con Propósito”

Recaudar fondos para darle protección y activar programas, es la misión del Fondo de Protección Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo adscrito a la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía marabina, y que está dirigido a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social, para lo cual se encuentran impulsando una campaña que han denominado “Dona con Propósito”.

Así lo informó Sayerlis Ríos, directora municipal del Fondo de Protección Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, quien explicó que la campaña que llevan adelante, “Donar con Propósito”, está dirigida hacia ese sector comercial “donde el comerciante puede realizar el donativo, llega al Fondo de Protección y tenemos para ofrecer al empresario hasta tres veces el descuento del impuesto sobre la renta, es muy importante, y donde le invitamos al empresario a ser parte de la solución real”.

Explicó que el Fondo forma parte del sistema de protección social, “somos un gabinete, el Consejo de Derechos, el Consejo de Protección, Fondo de Protección y Fundación Niños del Sol, donde se encuentran nuestras oficinas de atención”.

Asimismo, dijo que su misión fundamental es recaudar fondos “porque somos una alcancía, una pequeña alcancía, para darle protección y para activar los programas y proyectos de la mano de la Alcaldía de Maracaibo y del Consejo de Derechos, para defender a los niños niñas y adolescentes del municipio Maracaibo”.

La directora del Fondo de Protección fue enfática al reafirmar el deber que tiene, junto a un equipo de trabajo, de brindarle oportunidades a ese niño o niña que necesita ayuda, “que no tiene voz, y nosotros estamos aquí para darle esa voz, darle esa mano amiga, queremos a invitar al empresario, al comerciante, a que hagan ese donativo que va a contribuir con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Los invitamos a que nos visiten en la oficina para que puedan así corroborar qué es lo que hacemos, que damos vida, que damos esa voz de aliento a ese niño, esa niña y a ese adolescente que no tienen voz”, destacó Ríos.

Entre las metas que tiene Sayerlis Ríos, y el equipo de trabajo que la acompaña, está el activar las Casas de Abrigo a fin de poder realizar los recorridos por las calles de Maracaibo y “así abordar esos casos que están ahorita en la ciudad, queremos activar tres Casas de Abrigo, para poder brindar ese abordaje a esos niños, niñas y adolescentes, ya que no contamos en este momento con los Centros de Atención Inmediata (CAI), que es un tipo de centro de detección inmediata, el abrigo inmediato que se le brinda a los niños y niñas y adolescentes, por eso necesitamos activarlos para poder así tener esos abordajes primarios en las calles de Maracaibo en situación de riesgo social”.

Situación de riesgo social

La directora del Fondo de Protección recalcó que trabaja de la mano de la Fundación Niños del Sol y en estos momentos están saliendo a realizar un mapeo de la situación de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo social.

Informó que tienen un programa y una página de un voluntariado que se formó de las mismas direcciones, el Fondo de Protección, Fundanis, el Consejo de Derechos y el Consejo de Protección “y salimos a la calle a hacer registros de esa población infantil para verificar de dónde vienen, qué situación tienen, si están con papá y mamá, qué están haciendo, un abordaje de la mano de la Fundación Niños del Sol, dirigidos por su presidente Paul Urdaneta”.