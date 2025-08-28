Fiscal Saab prohíbe las motopiruetas en Venezuela: “Son sujetos que deben tener un trastorno"

A un año de que el presidente Nicolás Maduro declarara las motopiruetas como deporte nacional, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles 27 de agosto que queda prohibida la realización de estas maniobras en el país.

Durante una rueda de prensa televisada, Saab calificó la práctica como peligrosa y suicida, señalando que quienes las realizan ponen en riesgo su vida y la de terceros. “Son sujetos que deben tener un trastorno. Incluso hacen maniobras con niños al lado, con dos o tres personas alrededor. ¿Qué sentido tiene eso? Simplemente es una acción suicida”, indicó.

El fiscal destacó que muchas personas han quedado lisiadas de por vida debido a estas acrobacias y enfatizó que su prohibición busca evitar accidentes graves y proteger a la ciudadanía. Además, Saab denunció que algunos practicantes abusan de las vías públicas, incrementando el riesgo para quienes transitan por ellas.

El 8 de junio de 2024, Maduro había declarado las motopiruetas como deporte nacional, solicitando la creación de una ley para regular la actividad, la habilitación de espacios seguros para su práctica y la realización de un censo para conocer cuántas personas se dedicaban a estas maniobras. Sin embargo, las autoridades ahora han decidido ponerle fin a su práctica ante los peligros evidenciados.