Fieles zulianos celebrarán la bendición y develación de los mantos de la Virgen de Chiquinquirá

Con cantos, oraciones y el repique solemne de campanas, la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá vivirá este jueves 16 la emotiva ceremonia de Bendición y Develación de los Mantos, acto que marca el comienzo de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la patrona del Zulia.

Este año, las fiestas estarán dedicadas a rendir homenaje a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, símbolos de la fe y santidad venezolana.

‎Durante una rueda de prensa, el padre Nedward Andrade, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá indicó que los mantos están inspirados en la santidad y la esperanza.

Los mantos de la Virgen para este año están inspirados en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Cisneros, los primeros santos venezolanos, cuya proclamación se celebrará el próximo 19 de octubre en Roma.

Además, agregó: "También evocan el Concilio Plenario de Venezuela, el Sínodo de la Sinodalidad y el Año Jubilar de la Esperanza, reflejando la conexión entre la fe del pueblo zuliano y los grandes acontecimientos de la Iglesia universal".

Durante su intervención, el padre Andrade destacó el valor simbólico de los mantos como expresión artística de la devoción popular.

Bajo el lema “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad”, las festividades de este año conmemoran también los 316 años de la renovación milagrosa y los 83 años de la Coronación Canónica de la Virgen Morena.

El acto de hoy marca el inicio de un mes lleno de actividades religiosas y culturales que culminarán el 18 de noviembre, día de la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.