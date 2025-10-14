Fieles marabinos expresan su alegría por la canonización de los primeros santos venezolanos

A pocos días de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Cisneros, los fieles marabinos manifestaron su emoción y esperanza por la elevación a los altares de los primeros santos venezolanos, un hecho que marcará la historia espiritual del país el próximo 19 de octubre en Roma.

Ante esto, los devotos expresaron a Versión Final sentimientos de gratitud, fe y orgullo ante lo que consideran “una bendición esperada por generaciones”.

Para Rosa Chirinos, este reconocimiento es motivo de profunda alegría.

Estoy feliz, hace muchos años que eso debió haber sucedido. Aquí en Venezuela somos referentes de muchos milagros que José Gregorio Hernández ha hecho. Él es lo máximo, después de Dios. Él nos protege como país. Le pido a Dios que ayude a mi hijo a salir bien de unos exámenes, por medio de la intercesión de José Gregorio Hernández”, expresó emocionada.

Desde su experiencia personal, Hada Pardo relató cómo su fe en Dios y bajo la imagen de los nuevos santos la ha sostenido en medio de la enfermedad.

“Estoy feliz y contenta, porque desde hace muchos años ellos debieron ser canonizados. Desde hace tiempo padezco un problema de caderas, les pido a los dos por mi salud. Antes no caminaba, y ya puedo hacerlo. Pronto Dios permitirá que pueda hacerlo sin bastón”, dijo con una sonrisa de gratitud.

El marabino Luis Villalobos resaltó el valor espiritual de este acontecimiento para el país.

Es muy importante la canonización para nosotros los venezolanos, ya que serían dos santos y ejemplos de vida, porque fueron personas muy humanitarias. Me siento orgulloso de que en nuestro país nos den la oportunidad de formar parte de la Iglesia católica. Le pedimos por nuestro país y porque nos bendigan siempre”, manifestó.

Para Abilia Rojas, la canonización representa un impulso de esperanza para todos los creyentes.

“Me llena de orgullo como venezolana. A través de la Madre Carmen pedimos que nos mantenga en el camino de la fe, y por medio de José Gregorio que nos acerque a Jesucristo para obtener la salud que tanto necesitamos”, señaló.

Por su parte, Yessenia Oquendo expresó que vive este momento con gran emoción: “Es algo indescriptible. Les pediría sanidad para los enfermos, que intercedan por el mundo entero”, afirmó.

La canonización de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, y de la Madre Carmen Rendiles, ejemplo de entrega y servicio, representa para Venezuela un motivo de esperanza en medio de las dificultades.

Los fieles zulianos aseguran que este acontecimiento reafirma la fe del pueblo y renueva el compromiso cristiano de seguir los pasos de quienes dedicaron su vida al amor y la caridad.