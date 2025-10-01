Felipe Peláez invita al encendido por el inicio de la Navidad en el Zulia

Este miércoles 1 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, la emblemática Plaza de la República se convertirá en el corazón de la alegría, la música y la tradición con el Gran Encendido Navideño 2025.

El cantante colombiano Felipe Peláez fue el encargado de extender la invitación a los zulianos a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Paso a recordales que a partir del 1 de octubre se celebrará en grande lo más hermoso: La Navidad, todos a asistir en familia a la Plaza de la República", señaló el cantante.

El encendido contará con una cartelera musical de lujo, encabezada por agrupaciones gaiteras que hacen vibrar a todos los presentes. Además, artistas invitados de distintos géneros ofrecerán presentaciones en vivo que complementarán esta gran celebración.

El evento también incluirá actividades para los más pequeños, zona de comidas, feria de emprendedores locales, y una iluminación especial de la plaza, que marcará oficialmente el inicio de la navidad.

Las autoridades municipales han dispuesto un despliegue de seguridad, logística y movilidad para garantizar el disfrute pleno de todos los asistentes.