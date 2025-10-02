Fanb destruye dos campamentos Tancol en el Zulia e incauta 86 envoltorios de cocaína

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N°11 de Zulia, G/D Javier Enrique Magallanes, informó este jueves sobre la destrucción de dos campamentos de terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tancol); en el contexto de la Operación Relámpago del Catatumbo en la Zona Binacional de Paz N°1.

Tales datos fueron emitidos durante el balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ofreció este jueves el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Respectivamente, unidades de reacción rápida de combate mixto realizaron labores de patrullaje y escudriñamiento, las cuales culminaron en el descubrimiento de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el límite fronterizo, reseñó Venezolana de Televisión.

Dicho operativo conllevó a la incautación de 86 paneles de cocaína, dos fusiles Galil y AR-15, dos granadas fragmentarias, diez unidades de munición 7,62 mm, 138 detonadores eléctricos, 142 detonadores no eléctricos, un cargador de fusil, tres radios satelitales, una grabadora y dos chalecos tácticos.

"La presencia de estos grupos ilegales que tratan de establecerse por lo extenso del territorio violan las normas que rigen las áreas verdes protegidas, siendo una amenaza constante para la rica biodiversidad (...) y para las comunidades que habitan en la zona", declaró Magallanes.

Asimismo, otro campamento perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue desmantelado, y se incautaron 150 envoltorios de marihuana, una escopeta calibre 16mm, tres escopetas calibre 12mm, un envase con fulminante para recargar cartuchos, un envase de pólvora negra, una pistola con cargador y 212 cartuchos calibre 16mm.