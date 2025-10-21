Familias de Sucre reciben apoyo tras lluvias que provocaron daños en varias zonas

Más de 200 familias de la Comuna Riberas de Tataracual, en la parroquia San Juan del municipio Sucre, recibieron ayuda tras la crecida del río ocasionada por el paso de la onda tropical número 48. Instituciones adscritas a la alcaldía entregaron una cisterna con 1.000 litros de agua potable y 600 litros de agua embotellada para atender la emergencia.

De acuerdo con El Nacional, los organismos de rescate y Protección Civil se mantienen desplegados en distintas zonas del estado para evaluar los daños provocados por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.

Los municipios Sucre, Montes, Cajigal y Bolívar reportaron un total de 114 viviendas afectadas, con daños de leves a moderados. Además, dos puentes, uno en Aricagua y otro en La Pomalaca, sufrieron averías que interrumpen la conexión entre comunidades y dificultan el acceso hacia Cumanacoa.

El puente colgante que enlaza la comunidad de Cañifles con la carretera Cumaná–Cumanacoa también resultó dañado luego de que una ceiba arrastrada por la corriente impactara su estructura.

Entre otras incidencias, se reportaron deslizamientos de tierra, caída de árboles y daños en la escuela de Tataracual, donde las autoridades realizan labores de reparación y limpieza.

Durante la tarde del lunes, los niveles de los ríos comenzaron a descender, y las condiciones climáticas mostraron una tendencia favorable para continuar con la atención a los afectados.