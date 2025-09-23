Famac celebra 25 años de lucha contra el cáncer de mama con su "Caminata por la Vida"

La lucha contra el cáncer de mama no da tregua y, en Venezuela, sigue siendo la primera causa de mortalidad entre las mujeres. Consciente de esa realidad, la Fundación de Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac) mantiene viva una tradición que, con el paso de los años, se ha transformado en símbolo de resistencia, solidaridad y esperanza: la Caminata por la Vida, que este 2025 cumple 25 años.

El próximo 19 de octubre, desde las 6:00 a.m., miles de marabinos teñirán de rosa la Vereda del Lago, punto de partida de un recorrido de 10 kilómetros con 20 puntos de hidratación, diseñados para acompañar a quienes cada año se suman a esta actividad.

El evento espera congregar a 10.000 participantes, en un llamado colectivo a caminar juntos por una ciudad libre de cáncer de mama.

Una historia de compromiso

La caminata nació gracias a un grupo de médicos del Hospital Chiquinquirá, quienes hace 25 años decidieron tender la mano a las mujeres que enfrentaban la enfermedad. Desde entonces, la fundación ha logrado atender 21.822 casos en total y solo en lo que va de 2025 han acompañado a 1.334 pacientes, de los cuales 216 son nuevos diagnósticos.

La presidenta de Famac, Betty de Fajardo, agregó que: “Este año decidimos mantener el precio de la entrada en 5 dólares, porque lo que queremos es que se sumen más personas a esta marea rosa. Sé parte, no dejes que te lo cuenten”, señaló de Fajardo. Para facilitar el acceso, las entradas estarán disponibles en 100 puntos rosas distribuidos por la ciudad.

La edición número 25 de la caminata tiene un significado especial. La imagen de este año es un grupo de médicos y trabajadores de la salud, en reconocimiento al apoyo que durante más de dos décadas han brindado a las pacientes y a la misión de Famac.

Ellos han sido un pilar fundamental en este camino, desde los primeros días hasta hoy, cuando seguimos avanzando juntos”, agregó la presidenta.

Más que un evento deportivo

Aunque se trata de un recorrido físico, la caminata trasciende lo deportivo. Para muchas mujeres y familias, cada paso representa una oportunidad de reafirmar la vida y de recordar a quienes ya no están. En palabras de los organizadores, es “un esfuerzo solitario que se convierte en colectivo, porque cada paso es para dar más vida y esperanza”.

La Caminata por la Vida se ha consolidado como un espacio para crear conciencia sobre la prevención y el diagnóstico temprano, recordando que el cáncer de mama, detectado a tiempo, puede ser tratado con mayores probabilidades de éxito.

Una ciudad unida por la esperanza

Este 19 de octubre, Maracaibo volverá a vibrar con el rosa de miles de camisetas, gorras y la energía de quienes se suman a la lucha contra el cáncer. Famac invita a todos a ser parte de este movimiento que trasciende fronteras, pues la fundación no solo atiende a pacientes zulianas, sino también a mujeres de otros estados y comunidades cercanas.

“Cada año caminamos con más fuerza y más acompañamiento. La lucha contra el cáncer de mama nos une a todos”, expresaron desde la organización.

Con su lema “Por una ciudad libre de cáncer de mama”, Famac celebra 25 años de servicio, esperanza y compromiso, renovando el llamado a que la solidaridad siga marcando el rumbo de una causa que salva vidas.