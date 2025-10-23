Extraen 100 toneladas de desechos de la cañada San José en parroquia Cacique Mara

Siguiendo la programación de limpieza de cañadas, la Alcaldía de Maracaibo cumple con los habitantes de la parroquia Cacique Mara, quienes agradecieron la intervención oportuna de la cañada Morillo, tramo San José, que llevaba años descuidada.

Janner Pérez, presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), informó que se trata de una jornada de trabajo que duró un mes aproximadamente y que en la actualidad se están recolectando desechos de lo generado en la cañada Morillo, en el tramo San José, intervención que se efectúa de manera manual.

Este tramo de la cañada Morillo era considerado prioridad; allí se sacaron un aproximado de 100 toneladas de desechos, lo que representaba un peligro para los habitantes de la parroquia Cacique Mara, por la proliferación de roedores y culebras, aparte del peligro que representaba en época de lluvias. Trabajamos con dedicación en la gestión del Alcalde Di Martino, esta cañada llevaba años sin atenderse, según nos informaron los residentes.

Denis Barreto, habitante de la zona, se mostró complacida con el saneamiento que ha ordenado el alcalde Giancarlo Di Martino: “La cañada tenia años que no se le hacia una buena limpieza y el Instituto Municipal del Ambiente, en representación de la Alcaldía, nos está apoyando desde hace un mes aproximadamente, esperemos que sirva para que entren en conciencia nuestros vecinos de mantenerla limpia”.

Carmen Hernández, también residente del barrio San José, manifestó: “En verdad que todo está quedando muy limpio, es un buen trabajo, estamos muy agradecidos, un trabajo favorable, damos las gracias a las cuadrillas de hombres y mujeres, esperemos que los vecinos tomen conciencia y no arrojen basura a la cañada”.