Exigen reparación de hundimiento en avenida principal de "Las Lomas"

Un hundimiento de medianas proporciones mantiene en vilo a los habitantes y conductores de la urbanización Las Lomas, específicamente en la calle 80 con avenida 74, frente al centro comercial Las Tunas; donde incluso hace pocos días un motorizado cayó y resultó levemente herido.

El cráter, de varios metros de profundidad, representa un peligro constante para la comunidad, según reveló Ezequiel Luzardo, comerciante de la zona, quien relató que “han caído muchos vehículos, algunos hasta se los han tenido que llevar en grúa”.

Indicó que hace dos semanas un motorizado sufrió un accidente grave: “dio una vuelta en el aire y cayó de cabeza, lo llevaron con collarín a la clínica”.

La comunidad ha colocado señales improvisadas para advertir del peligro, pero el riesgo aumenta con las lluvias. “Ahora, estos días que ha llovido, cayeron como tres personas”, señaló Luzardo.

Ángela De Pool, residente cercana, expresó su preocupación: “Siempre que paso tengo temor de caer en ese hundimiento y que el vehículo se me dañe”. Los vecinos aseguran que han hecho llamados insistentes a la alcaldía, sin recibir respuesta ni presencia institucional.

El hundimiento continúa expandiéndose, afectando la movilidad y la seguridad de quienes transitan por la zona.

“En cualquier momento se puede matar un padre de familia, un joven”, advirtió Luzardo. La comunidad exige atención inmediata de las autoridades competentes para evitar una tragedia. “Se lo pedimos en el nombre de Jesús”, concluyó.