Estos son los canales para ver la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

A solo horas de la esperada canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, Venezuela se prepara para vivir minuto a minuto el histórico momento de su ascenso a los altares.

Este domingo 19 de octubre, a las 4:00am (hora Venezuela) iniciará la ceremonia, que se transmitirá en vivo a través de múltiples plataformas, con celebraciones masivas en ciudades emblemáticas para la fe católica en todas las ciudades del país, en especial, en Isnotú, en Trujillo, estado natal del médico de los pobres.

La Arquidiócesis de Caracas y la Conferencia Episcopal Venezolana han coordinado una amplia cobertura para que los fieles puedan seguir el evento desde casa. Canales nacionales como Vale TV, Televen, Venevisión, Globovisión y VTV transmitirán la ceremonia desde las 3:30 a.m., con comentarios sobre el impacto de estos santos en la fe y la cultura venezolana.

En radio, Unión Radio Noticias (que cuenta con retransmisión en plataformas digitales y Radio Fe y Alegría ofrecerán cobertura en vivo, con oraciones y testimonios. Además, la transmisión estará disponible en streaming a través de los sitios oficiales del Vaticano, Madre Carmen de Venezuela y la Arquidiócesis de Caracas.

En vísperas de la canonización, en Maracaibo se realizará una vigilia de santidad en la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, desde las 10:00pm.

En la capital, el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos de José Gregorio Hernández, será el epicentro de las festividades. Desde la medianoche del sábado 18, se realizará la Vigilia de la Santidad, con repique de campanas, rezo del Rosario y adoración al Santísimo.

Otros puntos clave incluyen la Casa-Museo José Gregorio Hernández en La Pastora, la Plaza Bolívar de Chacao (con concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil) y la Parroquia La Pastora.

Días después, en la víspera del santoral de José Gregorio Hernández, el sábado 25 de octubre, el Estadio Monumental de Caracas, en La Rinconada, acogerá la “Fiesta de la Santidad” a las 10:00 a.m., una misa masiva con obispos venezolanos.

En Isnotú, estado Trujillo, pueblo natal del santo venezolano, el Santuario Niño Jesús será el corazón de las celebraciones. Desde la medianoche del sábado, una vigilia con procesión, cánticos y oraciones dará paso a la transmisión en vivo en pantallas gigantes instaladas en el santuario y la plaza principal.

Una misa de acción de gracias seguirá la ceremonia. El gobierno local ha desplegado tres mil 700 funcionarios para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos esperados. Los visitantes también podrán recorrer la casa natal de José Gregorio, hoy museo, para conocer su legado.