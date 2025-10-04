Esterilizan 258 mascotas en la jornada “Castralat 2025”

Hoy, en el Día Mundial de las Mascotas y en aras de fomentar la tenencia responsable y el bienestar de los animales, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), se sumó a la IV Jornada de Esterilización Masiva “Castralat 2025” realizando la esterilización de 258 mascotas entre gatos y perros.

Bajo el slogan “Juntos Podemos”, 18 países participaron de manera simultánea en esta jornada masiva de esterilización, realizada en la Plaza Para Todos, ubicada en la parroquia Idelfonso Vásquez, con el objetivo de reducir significativamente el abandono de perros y gatos, así como también, controlar la sobreprotección y fomentar la tenencia responsable de animales.

La directora de Desarrollo Social y Primera Dama del municipio, Ana Clara Barboza de Di Martino, acompañó la jornada en apoyo a esta celebración que además coincide con el patrono de los animales, San Francisco de Asís, tal como lo refirió “no solo estamos trabajando para nuestros ciudadanos y ciudadanas, también estamos trabajando con amor para nuestras mascotas. A través de esta jornada masiva de castración estamos cumpliendo con la higiene ambiental”.

La intención es que este tipo de programas continúen realizándose como parte de nuestras funciones y nuestra responsabilidad ante lo que es el tema de la protección de los animales en el municipio Maracaibo” enfatizó Barboza de Di Martino.

Por su parte la médica veterinaria y presidenta del Impa, Nohelia Parra, expresó que en esta jornada se realizó el proceso quirúrgico de esterilización de 239 felinos y 19 caninos, “lo que nos lleva a controlar la sobrepoblación de animales en nuestro municipio, garantizando así, el bienestar de las mascotas”.

Entretanto, la médica veterinaria y Coordinadora de Castralat en el Estado Zulia, Teresita Hernández, dijo que “desde las instalaciones del Impa, estamos celebrando el Día Mundial de los Animales realizando esta hermosa jornada de esterilización masiva por el bienestar de las mascotas y así contribuir contra la sobrepoblación”.

Hernández precisó que la jornada se realiza simultáneamente en el resto de los municipios del estado Zulia en conjunto con Misión Nevado y otras organizaciones involucradas.

Evis Álvarez, proteccionista animal y habitante de la comunidad “Las Acacias”, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, hizo un llamado a los marabinos sobre la responsabilidad adquirida cuando se tienen mascotas en el hogar. “La esterilización es lo más importante. El llamado es a la comunidad, para que tomen conciencia en la esterilización de los animales, porque ellos son muy maltratados y muchas veces abandonados. ¡No compren mascotas, adopten!" precisó.

Edgar López, habitante de la parroquia Bolívar, agradeció a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y al IMPA por llevar a cabo este tipo de jornadas dirigidas especialmente para los animales. “Lo más importante son estos niños (dijo señalando dos gatitos) que forman parte de nuestra familia. Agradecido con la alcaldía bolivariana por todo esto que están haciendo”.

Miércoles y jueves de esterilización

Gracias a una campaña realizada en redes sociales sobre la esterilización masiva Castralat 2025, se logró abarcar la disponibilidad de cupos que indica la organización, sin embargo, en vista de la alta demanda para esta jornada, decidimos habilitar, para el próximo miércoles 8 y jueves 9 de octubre desde las 8:00 a. m., procesos quirúrgicos para felinos y caninos, dando respuesta a las peticiones hechas por nuestra colectividad marabina”, detalló la Presidenta del Impa.

Por último, es importante destacar que la jornada transcendió con normalidad y con mucha afluencia de personas abocadas a la protección y bienestar animal dentro del municipio, promoviendo el compromiso firme del alcalde Giancarlo Di Martino, en promover y fomentar la tenencia responsable y cuidado de los animales en la ciudad.