“Eso debe estar fuera de la ciudad”: marabinos piden reubicar fábricas de pirotecnia

Luego de la explosión registrada el pasado jueves 11 de septiembre en la fabrica de pirotecnia "Gallo Verde" ubicada en la Zona Industrial Sur de San Francisco, el alcalde Gian Carlo Di Martino hizo un llamado “a la prudencia, vigilancia y organización en torno a la manipulación y almacenamiento de fuegos artificiales”, y anunció medidas inmediatas para prevenir tragedias.

“El almacenamiento y venta de fuegos artificiales en lugares que no deben estar, más allá de que tengan permiso de hace un año o siete años, serán reubicados inmediatamente”, aseguró.

Ante este anuncio, los marabinos expresaron su sentir a Versión Final. Para muchos, lo más importante es que las fábricas y galpones sean trasladados lejos de las comunidades.

Lo primordial sería reubicar esa fábrica bien lejos, donde no haya casas ni familias, porque cualquier siniestro puede afectar a inocentes”, señaló Mario Lugo, reflejando la preocupación compartida por buena parte de la población.

Ignacio Guillan coincidió en esa visión, al afirmar que la medida “debe hacerse en una parte donde no habite casi gente, porque perjudica a quienes están alrededor, como ya ha pasado”.

En la misma línea, Rodolfo Urdaneta consideró que “eso debe estar fuera de la ciudad, lo más lejos posible, por ejemplo en el monte, donde no haya habitantes”.

El sentimiento de riesgo constante se repite en las voces de los marabinos.

Hay que reubicarlas en un lugar lejano, sin casas. Es mucho peligro”, subrayó Néstor Maparis.

A juicio de otros vecinos como Álvaro González, no basta con moverlas unos metros.

Eso tiene que estar a 40 o 50 kilómetros de la ciudad, no es posible que una fábrica de explosivos esté en un barrio”.

La preocupación no se limita solo a las pérdidas materiales, sino también al impacto humano. “Es necesario que las reubiquen afuera, que no haya casas alrededor para que no vuelva a pasar lo mismo, y no haya más afectados ni muertes. Da dolor ver cómo esas personas se quedaron sin casas”, lamentó Alexa Pacheco.

En el mismo tono, Ángel Barbera destacó que “ojalá se convierta en ordenanza, porque ya varias veces ha traído consecuencias graves, sobre todo para niños y personas de la tercera edad”.

María Avendaño fue más directa al recordar que “ese incendio fue fatal, la reubicación debía hacerse desde mucho antes".

Otros, como Rafael Villasmil, alertaron sobre la magnitud del peligro: “Así como pasó en San Francisco, si ocurre en Maracaibo sería una catástrofe terrible. Los tres niveles de gobierno deben atender esta situación”.

Mientras tanto, Romer Montilla hizo un llamado a la conciencia colectiva: “A veces las fábricas están en sitios correctos, pero la gente invade a su alrededor sin pensar en el riesgo”.

Finalmente, Freddy Velásquez resumió el sentir general: “Eso tiene que estar alejado de la población, lo más lejos posible, para evitar desgracias”.

La voz de la ciudadanía se une al llamado institucional, la reubicación de las fábricas y galpones de pirotecnia ya no es solo una medida preventiva, sino una exigencia de seguridad y vida para las comunidades zulianas.