Esencia es Tradición lanza su nuevo sencillo “La Partitura” para temporada gaitera 2025

El conjunto de gaita zuliana “Esencia es Tradición” estrenó su más reciente sencillo “La Partitura”, que busca posicionarse como unos de los éxitos de la temporada gaitera 2025. La propuesta musical con letra del compositor Jairo Pulgar y arreglos de Leandro “Papi” Zuleta, es descrito como una pieza “pegajosa y jocosa”.

El dúo conformado por Hernán Finol y Leo González comentaron a Versión Final que “Esencia es Tradición” busca enseñar a las nuevas generaciones que la partitura es el medio para leer y sentir la música tradicional. La creación de esta pieza musical “es obra y arte de Dios”, explicaron los intérpretes.

El nuevo sencillo musical tiene una anécdota singular revelada por los artistas. Jairo Pulgar, el compositor, y también propietario de la agrupación, le presentó dos temas al arreglista Leandro “Papi” Zuleta. En un momento inesperado, mientras estaban sin electricidad, Zuleta tomó una de las partituras, perteneciente a la canción “La Parranda”, y, en un acto de pura creatividad, la dobló, la prendió fuego y usó esa luz para leer otro tema, “La Partitura”. Así, nació el que ahora es su nuevo tema musical.

González y Finol expresaron su entusiasmo por la llegada de los meses gaiteros, ya que tienen planes de presentarse en varias ferias y continuar con el éxito de su tema.

“Esencia es Tradición” se mostró “altamente agradecido” por la oportunidad y la aceptación que el público les ha otorgado durante su trayectoria artística.

El tema “La Partitura” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, en este inicio de la temporada gaitera.