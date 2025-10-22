Entregan equipos para mejorar infraestructuras educativas en San Francisco

La Alcaldía de San Francisco, en colaboración con la Gobernación del Zulia, el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Poder Popular, representados por la comuna "Vencedores del Sur", hizo entrega de equipos y materiales destinados a mejorar la infraestructura de planteles educativos ubicados en la parroquia José Domingo Rus.

Esta entrega simboliza un avance para muchas instituciones como lo son el C.I. Doctor Luis Oquendo, la E.B.N. La Cuadra de Bolívar NER 473, la U.E.N. Mgs. Servando Peña y la E.B.N. 25 de Mayo, que fueron dotadas con 13 aires acondicionados, 12 ventiladores, láminas de zinc, puertas, kits escolares y una cocina industrial para la rehabilitación de los comedores en algunos planteles.

Joel Luzardo, enlace parroquial por el Psuv, expresó: “Agradezco a todo este equipo por ese compromiso. Somos un Gobierno dispuesto a la atención del Poder Popular y los más necesitados. En esta jornada estamos reforzando la educación en el municipio, apostando por la excelencia educativa de los niños en cada proceso pedagógico. Seguimos los pasos de nuestro Eterno Comandante, Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera y el alcalde Héctor Soto”.

Instituciones desatendidas por años

Por su parte, Miladys Bermúdez, directora del plantel C.I. Doctor Luis Oquendo, resaltó que durante años estas instituciones no habían sido atendidas: “Tenemos muchos años esperando atención. Contamos con una matrícula de más de 69 niños y niñas en educación preescolar, y con esta ayuda ahora tendrán un lugar cómodo para educarse. Gracias a Dios por brindar la sabiduría a nuestro presidente, gobernador y alcalde para atender esta solicitud”.

Otro caso es el de la escuela U.E.N. MGS. Servando Peña, del sector Prados del Sur, la cual cuenta con una matrícula de 305 niños que fueron beneficiados con la entrega de aires acondicionados y una cocina para el comedor. Ante esto, representantes como Irianna Ávila categorizan esta jornada como “una bendición para el crecimiento de la ciudad y mejoras en la educación del municipio, ya que nuestros niños contarán con una educación digna y de calidad”.

Estas entregas representan el compromiso del alcalde Héctor Soto, con el fortalecimiento del sistema educativo en el municipio, garantizando el cumplimiento de las siete transformaciones (7T) que tienen como bandera los 4 niveles de gobierno para la construcción de una mejor Venezuela.