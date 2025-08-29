Emprendedores de Santa Rosa recibieron microcréditos de la Alcaldía de Maracaibo y Fonaem

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Fondo Nacional para los Emprendimientos (Fonaem), otorgó 26 microcréditos a pescadores, acuicultores y dueños de restaurantes de los palafitos de Santa Rosa de Agua, en el municipio Maracaibo.

Estos recursos son un aporte del presidente Nicolás Maduro para impulsar la economía y el turismo de la zona. En total se entregaron 11 financiamientos para el Consejo del Poder Popular de Pescadores y a 13 restaurantes en los palafitos.

La iniciativa está enmarcada en el fortalecimiento de las fuerzas productivas y la consolidación de un nuevo modelo socialista para la comunidad.

El acto de entrega se realizó en el Mirador Turístico Plaza Gran Cacique Nigale y contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer y presidenta del Fonaem, Maryury Bargiela Álvarez; el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino; el director general de la alcaldía, Arnoldo Olivares; el legislador Emanuel Pulgar y la concejala María Arcaya, entre otras autoridades.

La viceministra Maryury Bargiela expresó que prevalece la confianza de los emprendedores y se reafirma el compromiso del Gobierno nacional. “Apoyamos el fortaleciendo de los emprendimientos. Es un primer paso; aspiramos poder respaldarlos con un segundo y un tercer financiamiento para garantizar la continuidad de sus proyectos”, señaló.

Asimismo, precisó que Fonaem ha entregado alrededor de 2.500 créditos este año, con un monto que oscila entre tres y cuatro millones de dólares. Destacó que la clave para sostener el programa es el repago puntual de los créditos, lo que permite reinvertir en nuevos emprendedores.

Por su parte, el alcalde Giancarlo Di Martino agradeció el apoyo del Gobierno nacional y regional, resaltando la importancia del trabajo conjunto:

El presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera y el Poder Popular hacen posible que se cumplan los objetivos. Este acto demuestra la alegría, la paz y la firmeza de un pueblo que sigue adelante a pesar de las adversidades”, afirmó.

Yonathan Perozo, propietario del Parador Turístico Indio Miguel, destacó el impacto de estos créditos:

Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de fortalecer nuestros emprendimientos. Este es mi cuarto financiamiento y he visto cómo ha crecido mi negocio. Pido que sigan apoyándonos para impulsar el desarrollo turístico de Santa Rosa de Agua”.

Con esta entrega, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Maracaibo refuerzan su apuesta por el desarrollo productivo, turístico y económico de una de las zonas más emblemáticas del municipio.