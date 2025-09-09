Eliminan fugas de gas en zona norte de Maracaibo

Para mejorar el servicio de gas doméstico en San Jacinto, Villa Antares, Loma Linda y Lago Mar Beach, el Servicio Desconcentrado para el Suministro de Gas e infraestructura de Maracaibo (Sedegas) envió una cuadrilla a la avenida 16, Guajira, para sustituir siete metros de tubería de polietileno de alta densidad (Pead), de 90 mm.

La fuga había sido detectada en el lugar, y después de la reparación se mejoró considerablemente el servicio de gas en las zonas mencionadas. Dichos trabajos requirieron de maquinaria pesada, y fueron ejecutados bajo los estándares de seguridad necesarios para evitar inconvenientes.

También en Maracaibo, en el sector Belloso, unas 62 familias recuperaron el servicio de gas por tubería, gracias a la limpieza de 600 metros lineales en la avenida 13B con calles 89E, 89D y 90. En esta última zona, el servicio habría sido interrumpido luego de los últimos aguaceros.