El diario plural del Zulia


Eliminan fugas de gas en zona norte de Maracaibo

También en el sector Belloso, unas 62 familias recuperaron el servicio de gas por tubería, gracias a la limpieza de 600 metros lineales en la avenida 13B con calles 89E, 89D y 90. En esta última zona, el servicio habría sido interrumpido luego de los últimos aguaceros
CiudadVF Home
Javier A. Chávez
@VersionFinal Cortesía

Para mejorar el servicio de gas doméstico en San Jacinto, Villa Antares, Loma Linda y Lago Mar Beach, el Servicio Desconcentrado para el Suministro de Gas e infraestructura de Maracaibo (Sedegas) envió una cuadrilla a la avenida 16, Guajira, para sustituir siete metros de tubería de polietileno de alta densidad (Pead), de 90 mm.

La fuga había sido detectada en el lugar, y después de la reparación se mejoró considerablemente el servicio de gas en las zonas mencionadas. Dichos trabajos requirieron de maquinaria pesada, y fueron ejecutados bajo los estándares de seguridad necesarios para evitar inconvenientes.

También en Maracaibo, en el sector Belloso, unas 62 familias recuperaron el servicio de gas por tubería, gracias a la limpieza de 600 metros lineales en la avenida 13B con calles 89E, 89D y 90. En esta última zona, el servicio habría sido interrumpido luego de los últimos aguaceros.

Siga leyendo
Lea también

Hiere con cuchillo y abrelatas a un hombre que le alquilaba la casa

España cancela contrato armamentístico de €1.000 millones con Israel

La Casa Blanca ratifica ofensiva contra el narcotráfico: “El Presidente no lo…

Sabrina Carpenter deslumbró con vestido vintage que lució la icónica Cher en 1975

Comentarios
Cargando...