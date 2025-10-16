El Tranvía de Maracaibo es nominado al Premio Nacional de Turismo

La Fundación Tranvía de Maracaibo, adscrita a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, ha sido nominada para el prestigioso Premio Nacional de Turismo, mención calidad de servicio, en la categoría transporte terrestre.

Este reconocimiento, que otorga el Ejecutivo nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, es el máximo galardón de reconocimiento a la calidad de los prestadores del servicio turístico en nuestro país.

En sus redes, la Fundación Tranvía de Maracaibo se congratuló por la nominación.

Estamos de fiesta! El Tranvía de Maracaibo y nuestro guía de turismo, Daniel Aguado, han sido nominados para el prestigioso Premio Nacional de Turismo. Este reconocimiento resalta la calidad y el compromiso de nuestro equipo. ¡Gracias por creer y confiar en nuestro trabajo!” publicó en Instagram el ente municipal, al frente del cual el alcalde Giancarlo Di Martino designó a Estefanía Contreras desde el inicio de su gestión.

Un viaje mágico y de tradición

En la Tierra del Sol Amada, la Fundación Tranvía de Maracaibo es más que una atracción: es un viaje mágico lleno de experiencia, historia y tradición”, indican en otra publicación.

“Orgullosos de representar a nuestra ciudad en la categoría Transporte Turístico Terrestre, con mención en "Calidad de Servicio". Nuestro vehículo rojo y amarillo evoca alegría, gentilicio y una profunda conexión con la identidad marabina. ¡Gracias a todos los que hacen parte de esta historia!”, agregan en el post.

El Tranvía de Maracaibo es el único servicio turístico del Zulia nominado en su categoría por el premio de Ministerio Popular para el Turismo.

En la categoría “Iniciativa en tecnologías aplicadas al turismo”, por otra parte, fue nominada la Casa de la Capitulación, adscrita a la Gobernación del Zulia.

El Premio Nacional de Turismo –que este año celebra su cuarta edición- es una distinción gubernamental que reconoce las buenas prácticas y debida prestación de servicios turísticos, bajo los principios de solidaridad, cooperación, innovación, inclusión, desarrollo y cuidado al ambiente.

Reconoce, además, otras cualidades como sostenibilidad, educación y capacitación, responsabilidad social, buena gerencia, cumplimiento los objetivos comunitarios, intercambio cultural y otros valores cónsonos con los objetivos de desarrollo nacional.