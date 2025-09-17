El tráfico aéreo internacional de Venezuela cayó un 9% durante primer semestre de 2025 según Alta

La conectividad aérea en Venezuela continúa con una tendencia negativa a lo largo de este año. Según los datos de Alta, entre enero y julio de 2025, el tráfico internacional disminuyó un 9% en comparación con el mismo período de 2024, en gran parte debido a la suspensión de vuelos hacia varios destinos clave de la región.

En julio, el descenso fue de aproximadamente un 4,8% en el tráfico de pasajeros internacionales, en comparación con el mismo mes de 2024. Alta precisó que "todavía está muy por debajo de lo registrado el año pasado".

A diferencia de la situación en Venezuela, la región de Latinoamérica tuvo un comportamiento opuesto. En julio, el tráfico aéreo en la región creció un 4,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a 1,8 millones de pasajeros adicionales. Alta destacó que las aerolíneas con base en América Latina y el Caribe lideraron la expansión mundial por segundo mes consecutivo con un incremento del 7,2%, lo que representó el crecimiento más alto en el mundo en ese período.

Impacto de la suspensión de vuelos

La caída en el tráfico aéreo de Venezuela está relacionada con la reducción de la conectividad con diversos países. Según Alta, la cantidad de asientos disponibles entre Panamá y Venezuela disminuyó un 65%, mientras que el número de vuelos pasó de 418 en julio de 2024 a 150 en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 64%. Cabe recordar que los vuelos comerciales entre ambos países se reanudaron el 27 de mayo de 2025, aunque las relaciones diplomáticas siguen suspendidas.

En cuanto a Perú, la conectividad aérea pasó de 62 vuelos en julio de 2024 a cero en 2025, debido a la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de suspender los vuelos entre ambos países desde agosto del año anterior.

Respecto a la República Dominicana, el tráfico aéreo internacional con Venezuela cayó un 60% en lo que va del año. Los vuelos fueron suspendidos en julio de 2024, tras las denuncias de Caracas sobre “acciones injerencistas” del gobierno de Luis Abinader durante las elecciones presidenciales venezolanas. Aunque el INAC anunció la reanudación de operaciones en junio de 2025, la Junta de Aviación Civil de República Dominicana indicó que la decisión aún está en evaluación y no se ha autorizado formalmente.

Mercados con mejor desempeño

A pesar de la caída generalizada en el tráfico aéreo, algunos destinos mostraron un desempeño positivo. Colombia y México fueron los países donde Venezuela experimentó los mejores resultados, con un aumento del 14% en la conectividad con Colombia y un alza del 25% con México. Ambos países se han convertido en puntos clave de conexión para los viajeros venezolanos que buscan acceder a otros mercados internacionales.

Con información de Finanzas Digital