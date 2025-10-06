El Sistema se reinventa: nuevos espacios y un sonido más cercano al público

Después de un inicio de año potente, movido, repleto de eventos importantes y giras internacionales en el marco de los 50 años de El Sistema, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela vuelve a ser noticia con anuncios que marcan el inicio de una etapa vibrante, innovadora y profundamente conectada con su compromiso con la excelencia artística, la inclusión social y la innovación cultural. “Ha sido un reto difícil, complejo, pero lograble y aquí lo estamos demostrando”, enfatizó el Dr. Eduardo Méndez, productor ejecutivo de El Sistema.

Con el propósito de fortalecer su posicionamiento y acercar aún más su sede al corazón de los venezolanos, El Sistema renueva la identidad de su espacio emblemático. El Centro Nacional de Acción Social por la Música adopta un nuevo nombre: Quebrada Honda, en una declaración de cercanía, identidad y renovación. Este cambio busca consolidar el vínculo emocional con la comunidad, facilitar su referencia y acceso, y proyectar una visión integradora donde convergen las artes y vive la música.

Inspirado en el formato íntimo de los Tiny Desk Concerts, El Sistema, junto a FM Center, presentó “Piso Negro”, una serie de conciertos gratuitos de media hora. Se realizarán cada quince días, los jueves, con transmisión por FM Center y YouTube. La primera edición contó con el Ensamble Armacuaco y próximamente el Venezuelan Sound System. Cada entrega mostrará la diversidad musical de sus núcleos. Habrá música tradicional, fusiones contemporáneas y formatos de cámara. El proyecto busca acercar la música a nuevos públicos. Piso Negro combina frescura, talento y conexión comunitaria.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela después de conquistar los corazones del mundo en su histórica residencia en Londres junto a Coldplay bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, estrena su página oficial: www.sinfonicasimonbolivar.com, con una imagen renovada y contenidos exclusivos.

El Dr. Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, resaltó la participación activa de la institución en la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Bajo el lema “Música para todos los santos”, explicó el cronograma de eventos que realizará El Sistema junto a la Conferencia Episcopal Venezolana y El Vaticano. Esta iniciativa reafirma el rol de este organismo como puente entre espiritualidad, cultura y comunidad.

Programación de lujo hasta diciembre

La Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda y otros escenarios del país se llenarán de música con una programación que incluye homenajes, ópera, repertorios sinfónicos y barrocos. Como parte de su gira internacional, la agrupación Lara Somos se presentará el 6 de octubre en Canadá, mientras que la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección de Christian Vásquez, visitará la Ciudad de México con dos presentaciones especiales los días 16 y 19 de octubre.

Del mismo modo, el maestro Alfredo Rugeles rinde homenaje a Pierre Boulez el 11 de octubre, Elisa Vega dirige la Orquesta de Cámara Simón Bolívar el 18 de octubre, Guy Braunstein y Leticia Moreno brillarán como solistas en noviembre, Christian Vásquez lidera un concierto por Acción Solidaria el 1 de noviembre en la UCV, la Orquesta Barroca Simón Bolívar revive a Handel el 16 de noviembre, la Ópera “Las Bodas de Fígaro” se presenta del 12 al 14 de diciembre. Cada presentación es una invitación a celebrar el arte, la juventud y el poder transformador de la música.