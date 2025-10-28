El que orine en la vía pública pagará esta multa en Caracas

Los habitantes del municipio Libertador que sean sorprendidos orinando en espacios públicos deberán enfrentar una multa de hasta 30 euros, el equivalente a unos 35 dólares y en bolívares a 7.690.

Esta nueva normativa, que busca abordar un problema que afecta a la capital venezolana desde hace varios años, pretende regular este tipo de conductas en la vía pública.

La sanción está basada en el artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana, y deberá ser cancelada en su equivalente en bolívares, según reseña 2001.

El artículo 25 de la mencionada ordenanza establece normas sobre comportamientos que afectan la convivencia y el respeto a las buenas costumbres. En su numeral 6, señala que realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, como en aceras, plazas o bulevares, es una violación a la moral y las buenas costumbres.

Por su parte, las autoridades de Caracas han recordado a los ciudadanos que existen diversas opciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa, tales como centros comerciales, restaurantes y terminales de autobuses, que ofrecen baños públicos adecuados.