El Potazo Chiquinquireño regresa a las calles este 26 y #27Sep

Desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, anuncian el regreso del Potazo Chiquinquireño para el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, que recorrerá las principales calles y avenidas de la ciudad.

Con gran alegría, anunciamos que el Potazo Chiquinquireño regresa a nuestras calles. Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre tendremos la oportunidad de manifestar nuestra devoción a la Chinita a través de un gesto de amor hacia los más necesitados", destacó la Basílica a través de sus redes sociales.

La institución religiosa exhortó a la ciudadanía a realizar su aporte, "fundamental para el sostenimiento de la gran obra social que se lleva a cabo desde nuestra Basílica".

Instó a los maracaiberos y residentes en la capital zuliana a estar atentos a las redes sociales de la organización eclesiástica, donde informarán dónde se instalarán los puntos de recolección, en diferentes espacios de Maracaibo.