El Potazo Chiquinquireño avanza "con alegría, compromiso y amor" en las calles de Maracaibo

La jornada de caridad continúa hasta mañana sábado 27 de septiembre. “No olvides que con $ 1 de donación para las obras de la Basílica, te llevarás una hermosa rosa como agradecimiento”, recuerda la Basílica mediante sus redes
Las calles de Maracaibo se han llenado desde este viernes de alegría, compromiso y amor hacia la Virgen de la Chinita. Los voluntarios de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá están recorriendo cada espacio de la ciudad, para tomar la recolecta de la ciudadanía en el Potazo Chiquinquireño.

Con mucha alegría, compromiso y amor nuestros voluntarios, con su esfuerzo están haciendo posible el Potazo Chiquinquireño. ¡Ellos son el motor de nuestra misión social!”, destaca la Basílica a través de sus redes sociales.

La institución eclesiástica recalca que la jornada de caridad continúa hasta mañana sábado 27 de septiembre. “No olvides que con $ 1 de donación para las obras de la Basílica, te llevarás una hermosa rosa como agradecimiento”, agregó.

Insta a la población a buscar a los voluntarios en los puntos de recolección y brindarles el apoyo.

Más temprano, el vicario de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, José Miguel Hernández, ofició una misa solemne en el templo de San Juan de Dios, y afirmó su esperanza para que el Potazo sirva como un testimonio de la fe en Jesús y la Virgen María, para poder desarrollar este evento de la mejor manera.

“La actividad será para la gloria de Dios y servirá para que todos nosotros demos testimonio de la fe que profesamos, del amor y la fraternidad que como hermanos de una comunidad nos tenemos", dijo durante la homilía.

