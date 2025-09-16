El papá de la periodista Graciela Portillo nos necesita

Jesús Portillo, papá de la periodista Graciela Portillo, padece de “meningioma frontal” (tumor en el cerebro) y requiere de una cirugía con extrema urgencia.

‘Chuchin’, como lo conocen sus familiares y amigos cercanos, ha vivido con ese tumor alrededor de 20 años, pero recientemente aumentó su tamaño, lo que le ha generado diversos problemas de salud. De hecho, hace dos meses sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) transitorio.

Graciela, quien a su corta edad se ha consolidado como una destacada periodista y activista de derechos humanos, llegando incluso a ganar premios periodísticos regionales y el respeto de colegas y amigos, escribió en redes sociales que su padre requiere de una operación urgente.

Hemos adelantado algo, pero aún nos falta mucho por cubrir para lograr que la operación sea lo más pronto posible”, escribió Graciela a través de Instagram.

Su papá necesita exámenes preoperatorios, gastos de insumos médicos y postoperatorios, además del alquiler de máquinas para la operación que no están disponibles en los centros de salud.

“Realicé estudios universitarios en zootecnia, aunque después descubrí mi verdadera vocación en el mundo jurídico, para lo cual me gradué de abogado. Hasta la actualidad he estado ejerciendo la profesión y aunque es una labor muy noble, mis limitaciones de salud y la situación económica del país me obligan a utilizar estos medios para comunicarme contigo. En esta oportunidad me dirijo a ti, porque necesito una ayuda económica para extender mis días de vida”, se puede leer en una campaña de Gofundme que se ha realizado para ‘Chuchin’ para recaudar el dinero que necesita para este problema de salud que presenta.

Si deseas ayudar con la campaña de Gofundme puedes hacer clic aquí.

Para donaciones a través de transferencias bancarias o pago móvil, se pueden hacer con los siguientes datos:Banco de Venezuela

Jesús Portillo

C.I: V.- 7.794.247

Teléfono: 0414 668 77 61

Número de cuenta: 01020749520000061243

Difundir esta información, así como la campaña de recaudación de fondos, también ayuda a ‘Chuchin’ y a su familia en este duro momento que atraviesan.