El encendido de Bella Vista: Una tradición zuliana que ilumina el corazón de Maracaibo

El próximo 7 de noviembre Maracaibo se prepara para recibir el inicio oficial de las celebraciones navideñas con el tradicional encendido de luces en Bella Vista, un evento que se ha convertido en un símbolo de la ciudad y un homenaje a la cultura zuliana.

La magia de la Navidad comenzará a brillar en las calles. Ante esto, los marabinos expresaron sus opiniones al equipo de Versión Final.

El encendido de Bella Vista no es solo una tradición; es una parte fundamental de la identidad zuliana.

Es algo que llevamos los marabinos en el corazón, y eso no nos lo va a quitar nadie, eso lo llevamos arraigado", expresó Yuribe Urdaneta, reflejando el sentimiento común de miles de zulianos.

Para Elisaul Villalobos, este evento se une con la celebración de la Feria de la Chinita, creando una atmósfera única de alegría y festividad.

Me da una alegría porque viene la Navidad junto con la Feria de la Chinita también", dijo.

Gabriel Aguilar también resaltó la importancia del evento como parte de la devoción por la Virgen de Chiquinquirá: "Para nosotros los zulianos es algo grandioso, lo llevamos en la sangre, el querer a nuestra patrona".

Jhovanny Silva compartió su entusiasmo por el evento, destacando que el encendido es una oportunidad para disfrutar en familia y compartir momentos especiales.

Es bueno porque mucha gente va a divertirse, a pasar un día diferente".

Sin embargo, no todos los marabinos ven el evento sin reservas. Carlos Gómez expresó su preocupación por las interrupciones del servicio eléctrico en la ciudad, una situación que ha afectado a varios sectores.

Con la falla de energía que hay, nos estamos viendo afectados. Nos dan racionamientos de 4 o 5 horas", comentó, cuestionando la lógica de realizar el encendido cuando muchas urbanizaciones ya sufren cortes frecuentes de electricidad.

A pesar de las críticas, la tradición del encendido sigue viva en los corazones de los marabinos.

"Es muy bonito, tradicional. Todos los años asisto a la Bajada de mi virgen santa", afirmó Jhonny de Jesús, mientras que Patricia Parra subrayó que el encendido de luces es parte esencial de la cultura del Zulia.

Todo lo que son las festividades, el encendido de luces, la bajada, la feria, es algo que no debe perderse porque es parte de nuestra cultura".

Maracaibo será testigo una vez más de una de sus celebraciones más emblemáticas, un evento que une a la comunidad, celebra la tradición y marca el inicio de una temporada de esperanza y alegría.