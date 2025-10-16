El Callejón de Los Pobres será rescatado por la Alcaldía bajo el esquema de El Saladillo

Con la recreación de las casas de El Saladillo como fuerza viva de identidad marabina, la Alcaldía de Maracaibo rescatará y reacondicionará el emblemático e icónico Callejón de los Pobres, centro de compras por excelencia de la ciudad.

Giancarlo Di Martino, alcalde de Maracaibo, en rueda de prensa realizada este jueves 16 de octubre, en la sede de la municipalidad y junto a la Fundación Maracaibo Juntos Todo es Posible, presentó el proyecto denominado: “Visión de futuro del comercio urbano, rescate y renovación del Callejón de los Pobres”.

La descripción del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Ernesto Rivera, quien precisó que la renovación del acceso principal contempla un pórtico tipo umbral, inspirado en las fachadas de las casas de El Saladillo, con colores vibrantes y figuras geométricas.

En relación con los puestos, estos tendrán una nueva señalización, así como techos inclinados que asemejan los de las casas de El Saladillo, con una estructura liviana, con entrada de luz natural de forma controlada y ventilación cruzada que protegerá a los comerciantes y visitantes del sol y la lluvia.

En su intervención, Ambar Díaz, presidenta de la Fundación Maracaibo Juntos Todo es Posible, indicó que “este proyecto es la respuesta de la Corporación Juntos Todo es Posible al desafío de la modernidad, en línea con el liderazgo de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino, nuestro gobernador Luis Caldera y nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Proyecto de transformación con impacto positivo

Enfatizó Ambar Díaz que “no solo proponemos una cubierta, estamos invirtiendo en propósitos sostenibles y en una estructura urbana que seguirá siendo la columna vertebral de la economía del Zulia por décadas. A los medios les pedimos sean nuestros aliados en comunicar la seriedad técnica y el impacto positivo de esta transformación. A la comunidad y a los comerciantes les pedimos paciencia y colaboración, nuestra ciudad está lista para la transformación”.

Este proyecto -dijo Díaz- no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro de la comunidad.

El máximo jefe municipal indicó que “este es un proyecto que estamos poniendo sobre la mesa, para que hombres y mujeres que conviven en el Callejón de los Pobres lo tonifiquen. Se partió de los elementos técnicos y algunos que la experiencia nos ha dado; esto se hizo de noche y madrugada”.

Di Martino aseveró que “todo el casco central por razones obvias es muy sensible y más cuando entramos en estos meses, desde el punto de vista económico. Es un proyecto que empieza con el reacondicionamiento de la Plaza Baralt, y se va conectando con la calle Zamora, otros puntos aledaños hasta llegar al Callejón de los Pobres”.

Reactivar la economía y el trabajo

“Esto se coloca sobre la mesa, no hay excusa, tenemos el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y una estructura de gobierno que está a disposición del estado Zulia y Maracaibo”, agregó Di Martino.

Afirmó: “Es un sitio donde nació Maracaibo, tenemos la fe y la esperanza de que se va a reactivar la economía y el trabajo”.

Mirálida Landino, con más de 23 años como vendedora, aplaudió la iniciativa del alcalde, “gracias por esta idea que nos dignifica y da mucho más valor a nuestro casco central comercial”.

La rueda de prensa contó con la presencia además de Miguel Silva, Intendente Urbano de la alcaldía; Francisco Urbina Nava, director del Centro Rafael Urdaneta, y Dimas Graterol, por el sector comercial del Callejón de los Pobres, quien destacó que el alcalde Di Martino "es un líder de visión y acción, con el compromiso de devolverle a Maracaibo el sitial de la primera ciudad de Venezuela".