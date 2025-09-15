"El acto médico es sagrado": Presidenta de Comezu insta a galenos cumplir la ética digital

El Colegio de Médicos del estado Zulia (Comezu) ofreció declaraciones este 15 de septiembre en torno a la directriz emitida por la Federación Médica Venezolana (FMV), que prohíbe la promoción comercial y publicitaria de servicios de salud en medios tradicionales y digitales.

La presidenta del Colegio de Médicos del Zulia, Dianela Parra, subrayó que el ejercicio profesional y la comunicación pública deben regirse por la ley y la ética.

El médico para poder ejercer la medicina debe estar inscrito en el colegio de médicos, y en segundo lugar haber cumplido con el artículo 8, pero para poder hacer una publicación debe tener el visto bueno del colegio de médicos”, indicó.

Agregó que la autorización para difundir información profesional se sustenta en el Código de Ética y en la obligación de que el especialista demuestre su formación reconocida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Lo importante es que el médico para anunciarse tenga reconocimiento, y solamente escriba dónde está, quién es y lo que es capaz de hacer, de ninguna manera publicar datos quirúrgicos, resultados… Está permisado el médico para en un congreso demostrar un determinado proceso o resultado”, puntualizó.

La presidenta del colegio de médicos, además, enfatizó que la publicidad debe limitarse a datos básicos como la especialidad, dirección, teléfono o correo del profesional, sin exponer al paciente.

Si puede el médico publicar su espacio, la clínica, la especialidad que tiene, su teléfono, su correo, lo que no puede es profanar al paciente, ni colocar promociones ni ofertas de tarifas. El acto médico es sagrado”, concluyó.

Por su parte, el coordinador de la comisión de ética, José Santeliz, explicó que la institución impulsa las “Jornadas de actualización de ética digital Dr. Juan Carlos Velazco Quintero”, a propósito del Día Mundial de la Ética Médica que se conmemora cada 18 de septiembre.

Las jornadas son un espacio lógico dentro de lo que ha sido el plan de trabajo, cuyo propósito fundamental es promover mayor constancia en la medicina y en los medios”, señaló.

Entre los temas que abordarán destacan: “Lo que nunca debes hacer en redes sociales”, “¿Cómo comunicar ciencia y salud?”, “Privacidad y confidencialidad”, “Branding médico” e “Influencers médicos”.