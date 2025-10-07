“Ecos del matriarcado: Cultura, arte y tradición se presentará en el centro de Arte Lía Bermúdez"

El cultor popular Dimas Antonio Oviedo, mejor conocido como “El chaman de la Montaña”, visitó Versión Final para dar a conocer que el próximo 12 de octubre se celebrará “Ecos del matriarcado” en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.

Junto a un grupo de personas de su comunidad, funda barrense con una presentación del personaje el chamán de la montaña y su teoría sobre el matriarcado desde Venezuela para el mundo como alternativamente idónea para un nuevo orden mundial que es perentorio justo y necesario.

El significado de "Ecos del matriarcado" se refiere a la persistencia de rasgos matriarcales en el mundo actual, como el predominio femenino en el liderazgo, la transmisión de la herencia a través de mujeres, y el respeto a la figura materna.

La actividad estará dirigida por el cultor Dimas y contará con exposiciones de 9 cuadros del pintor fundabarrense promoviendo esa conducta como un valor cultural de la idiosincrasia venezolana que debemos transmitir a nuestra juventud.

Además se realizará una exhibición de reciclaje, arte y publicidad de tableros y juegos de damas, por el profesor de deporte Danny Urbina, del Instituto Tecnológico Universitario Readic UNIR en Zulia, para impulsar esta disciplina y poder participar en competencias internacionales a través de Eddiv (equipos internacionales venezolano).

También la jornada tendrá muestras de trabajos artesanales de productos de la recolección de desechos sólidos canción infantil "la pelotica" interpretada por niño de la comunidad funda bárrense.

Acompañado de una tertulia poética integrada por el abogado León Carlos Martínez el estudiante de ingeniería Jhonder Ferrer y el cultor popular.

Para el cierre de la actividad se cerrará con un baile tuyero entre las asistentes con letras inmediatas para este género musical.

Las puertas en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez estarán abiertas a las 9:00am finalizando a las 12:00 p. m.