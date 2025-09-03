Dolor y lágrimas: Familia de Miriam Cadenas relata trágico accidente en San Francisco

"Mi madre para mí era la mejor del mundo”, así describió con cariño y aflicción Mercy Cadenas a su madre, Miriam Cadenas, de 76 años, quien falleció la mañana de este martes 2 de septiembre en la avenida 48 del corredor vial Negro Primero en San Francisco.

Con un silencio cargado de tristeza, la familia de la víctima recibió al equipo de Versión Final para relatar los detalles de un accidente que ha marcado profundamente sus vidas.

Mercy relató con voz entrecortada: “Mi mamá salió a las 6:30 am porque iba para Maicao, ella iba a visitar a una de sus hijas en Colombia, y pasar unos días por allá, no iba a comprar mercancía ni nada de eso”.

Recordó que ella iba con una joven de 17 años y un joven de 21 años en la parte trasera, y el chofer, no iba con familiares. Cuando llegó al semáforo de Negro Primero, "nos llamó el señor del carro que los llevaba y nos dijo que mi mamá había sufrido un impacto, y salimos corriendo sus hijas y su esposo”.

Además, Mercy añadió “cuando llegamos allá, según nos dicen, ya mi mamá estaba muerta, ella iba en la parte trasera del carro. Se que fue una cava de hielo la que colisionó contra ellos. El señor se apersonó y dijo que en horas de la tarde iba a venir hasta aquí para ayudarnos económicamente, porque solución ya no puede darnos”.

Por su parte, Luis Mejías, esposo de Miriam, detalló la mecánica del accidente: “Según el conductor del camión, venía a exceso de velocidad y cuando el carro iba a cruzar hacia la vía de Negro Primero a recoger dos pasajeros que lo estaban esperando, quiso frenar, pero los frenos no le respondieron y le llegó al carro, exactamente en la puerta donde iba mi esposa, ahí fue el impacto”.

Agregó: “Ella no duró mucho tiempo viva, cuando nosotros salimos y llegamos allá, ella expiró, y ahí murió”.

Sobre los heridos, Mejías explicó: “La joven que iba al lado de ella está bastante grave, la habían llevado al General del Sur, pero en la tarde la trasladaron a una clínica porque debían hacerle dos operaciones. Mientras que el muchacho que la acompañaba recibió golpes. En el momento de los nervios corría para todos lados, yo le ofrecí una llamada, y luego me dijo que le dolía el pecho, lo abracé y lo llevé a los bomberos para que lo atendieran”.

Finalmente, recordó la vida que compartió con Miriam: “Tenía 25 años con mi esposa, un matrimonio normal, muy buena consejera, siempre había un consejo a tiempo para quien lo necesitara”.

El accidente sigue bajo investigación mientras la familia y la comunidad de San Francisco lamentan la pérdida de Miriam, una mujer recordada por su amor, sabiduría y dedicación a sus seres queridos.