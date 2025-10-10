Dispositivo de seguridad acompaña instalación de semáforos inteligentes en Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, mantiene desplegado un operativo para garantizar el orden y el resguardo durante la instalación de los nuevos semáforos inteligentes en la ciudad por parte del personal del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma).

“Cada semáforo inteligente que se enciende es un paso hacia una Maracaibo más segura, organizada y moderna”, afirmó el Comisario Jefe José Primera, director general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía bolivariana de Maracaibo, quien destacó que esta obra marca un antes y un después en la movilidad urbana.

La gestión municipal, liderada por el alcalde Giancarlo Di Martino, avanza en la modernización del sistema de semaforización, considerado un hito vial de la capital zuliana, por ello, funcionarios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Imtcuma, se mantienen desplegados en distintas intersecciones para controlar el tráfico, orientar a los conductores y garantizar la seguridad de peatones y trabajadores.

El despliegue incluye brigadas de control vial que ejecutan supervisión de flujos de tránsito y acompañamiento en las labores de demarcación de calles, junto a la Policía de Maracaibo (Polimaracaibo).

“Por instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino, estamos sumados a la ejecución de esta obra que no solo moderniza la semaforización, sino que también fortalece la seguridad ciudadana. Nuestro compromiso es garantizar que cada avance se traduzca en protección y confianza para los marabinos”, agregó el Comisario Primera.

Estas acciones, articuladas con diferentes niveles de gobierno, buscan optimizar la circulación y reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en horarios nocturnos gracias a la incorporación de materiales reflectivos en la señalización.

“Con estos semáforos el tráfico fluye mejor y nos sentimos más seguros”, comentó el taxista Luis Ramírez.

De manera paralela, los equipos de seguridad municipales, también resguardan las labores de instalación de la decoración navideña en la avenida Bella Vista, asegurando un entorno seguro para trabajadores y transeúntes.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con la seguridad, la innovación y el bienestar colectivo. “Seguiremos trabajando para construir una ciudad más organizada, segura y humana, donde cada acción municipal se traduzca en calidad de vida para los marabinos”, concluyó Primera.