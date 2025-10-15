Dirección de Seguridad Municipal dedicó bailoterapia a la campaña de prevención del cáncer de mama

Bajo el lema “Tócate y actúa”, la Dirección de Seguridad Municipal dedicó una bailoterapia para educar, sensibilizar y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad se realizó en las inmediaciones de la Torre Bolívar, avenida 4, Bella Vista de Maracaibo, donde el equipo de esta dirección fusionó baile e información en una demostración clara de que la seguridad municipal también protege la salud de las mujeres.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo, movilizó a su personal y a la ciudadanía para apoyar la propuesta del alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino y la primera dama Ana Clara Barboza de Di Martino, funcionarios administrativos, obreros y oficiales se sumaron a la causa para transformar la prevención en acción comunitaria.

La jornada estuvo articulada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en alianza con brigadas municipales y personal de salud local, para ofrecer material educativo y orientación práctica para el acceso a controles y consultas.

Masificar campañas de prevención

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el continente americano se registraron más de 525.000 nuevos casos de cáncer de mama desde 2022, una carga que subraya la urgencia de campañas de educación y detección temprana como la impulsada por la Alcaldía de Maracaibo.

“El equipo de seguridad no solo se desplegará en el dispositivo del domingo 19 durante la Marea Rosa, sino que seguirá educando y acompañando a la comunidad para fortalecer la detección temprana y salvar vidas”, declaró el Comisario Jefe José Primera, director general de Seguridad Ciudadana de Maracaibo.

“El compromiso institucional es de mantener acciones preventivas constantes y de llevar el mensaje a la colectividad”, agregó Primera.

La jornada contabilizó una asistencia significativa y más de 200 interacciones informativas. La bailoterapia forma parte de la programación de la Semana Rosa, que incluye las charlas: “Tócate y ámate” y “Resiliencia rosa”, talleres sobre manejo del miedo, acompañamiento emocional y rutas de atención y acción que culminará con la caminata del próximo domingo 19 de octubre, evento masivo que se espera concentrar a miles de marabinos en un acto de solidaridad y concienciación.

“Asumimos la tarea de reforzar la cultura del cuidado y la detección temprana. Prevenir es un acto de amor y responsabilidad colectiva. La meta como equipo municipal es reducir el impacto del cáncer de mama mediante campañas. Seguiremos trabajando para que Maracaibo sea ejemplo de prevención, esperanza y vida”, describió el comisario Primera.