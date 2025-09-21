Dirección de Salud de Maracaibo atendió 416 pacientes en jornada de Idelfonso Vásquez

La Dirección Municipal de Salud brindó atención médica oportuna y cercana, clave para fortalecer el bienestar de las comunidades, tal como lo destacó su directora la médica Mayreth Acosta, quien informó que “bajo instrucción del alcalde Giancarlo Di Martino, este tipo de actividades fortalece el acceso a servicios básicos y previene enfermedades en nuestras comunidades”.

En este sentido, desplegó un contingente de médicos, enfermeras, nutricionistas, auxiliares de farmacia y clínicas móviles para ofrecer consultas de medicina general, valoración nutricional, despistaje de hipertensión y servicios odontológicos, ecografías y entrega de medicamentos.

Estas jornadas facilitan el acceso a servicios médicos esenciales a poblaciones vulnerables, promueven la prevención y detección oportuna de patologías y mejoran la calidad de vida.

Durante la jornada se brindaron 17 atenciones odontológicas, 23 ecografías, ocho procedimientos de inmunización con 12 dosis aplicadas y 26 exámenes cardiovasculares.

La orientación nutricional benefició a 23 vecinos, quienes recibieron recomendaciones para mantener hábitos saludables y una respuesta inmediata a necesidades de salud.

En este contexto, Magaly Gutiérrez, una de las beneficiarias, comentó su experiencia: “Me siento agradecida con el Alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino porque recibí la mejor atención y mis medicamentos para controlar mi hipertensión”.

Familias completas aprovecharon la jornada para revisar el estado de salud de sus niños y adultos mayores, reduciendo barreras geográficas y económicas.

“Bajo instrucciones del Alcalde, semana a semana estaremos desplegados para contribuir a la prevención, protección y mejora de la salud en comunidades, en especial de las enfermedades cardiovasculares y endocrinometabólicas que tanto afectan a los locales”, mencionó la Directora de Salud Municipal.

Con la meta de promover estilos de vida saludables, la Alcaldía de Maracaibo continuará desplegando brigadas médicas en distintos sectores de la ciudad, cada sábado, en cada parroquia de la ciudad, llevando servicio de salud y trabajando para garantizar el bienestar integral de cada familia marabina.