Dirección de Residencias y Urbanismos de la Alcaldía continúa dando respuesta a comunidad de Raúl Leoni

La Dirección de Residencias y Urbanismos (Daru), adscrita a la Alcaldía de Maracaibo, no solamente trabaja para mejorar las condiciones de los condominios sino para atender cualquier necesidad que sea requerida al alcalde de la ciudad, Giancarlo Di Martino.

Este es el caso de la atención brindada a la señora Dubrasca Carrasquero, habitante del bloque 7 de Raúl Leoni, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, C.I. 22.468.623, de 42 años de edad, quien presenta diagnóstico de distrofia muscular, por lo que requería de una ayuda técnica (andadera), apoyo que se le entregó por parte de la Dirección de Desarrollo Social, en nombre de la primera dama Ana Clara Barboza de Di Martino.

La información fue suministrada por Jocsi López, directora de Residencias y Urbanismos (Daru), quien explicó que simultáneamente a los trabajos de mejoramiento del ornato de los bloques de este conjunto residencial, vecinos le hicieron un llamado para los efectos de brindar ayuda a la Sra. Dubrasca Carrasquero, por el padecimiento que presentaba.

Es importante destacar que nuestro actuar no se limita a lo urbano, ya que si constatamos alguna necesidad -sobre todo médica- de alguna persona, enseguida nuestro alcalde Giancarlo Di Martino gira instrucciones para prestar todo el apoyo, actuando con sensibilidad ante cada necesidad”, apuntó López.

“Este importante apoyo se logró gracias a la articulación con la Dirección de Desarrollo Social, bajo la dirección de la primera dama Ana Clara Barboza de Di Martino. Continuamos dignificando a nuestro pueblo, dando respuesta oportuna a las solicitudes realizadas al alcalde Giancarlo Di Martino”, resaltó Jocsi López.

Además, Daru también se suma a las acciones que van en pro de los derechos de la mujer, y programó, para el próximo viernes 17 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en la plaza central del Bloque C de la urbanización Raúl Leoni, parroquia Francisco E. Bustamante, una charla llamada “Conocimiento legal para la prevención de violencia basado en género”, con la facilitadora Marlig Díaz, gerente de Protección a la Mujer.