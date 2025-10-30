El diario plural del Zulia


Diplomáticos de 12 países recorrieron Maracaibo a bordo del Tranvía

La actividad tuvo como propósito estrechar lazos de cooperación cultural y mostrar el valor histórico de Maracaibo a través de sus espacios más emblemáticos, desde el casco central hasta los palafitos de Santa Rosa de Agua
En una jornada cargada de historia, cultura y fraternidad internacional, el emblemático Tranvía de Maracaibo, adscrito a la alcaldía marabina, recibió a distinguidos representantes diplomáticos de doce países, quienes participaron en la Ruta Patrimonial y Palafitos, organizada por esta Fundación.

La actividad tuvo como propósito estrechar lazos de cooperación cultural y mostrar el valor histórico de Maracaibo a través de sus espacios más emblemáticos, desde el casco central hasta los palafitos de Santa Rosa de Agua.

Los distinguidos invitados internacionales fueron:

- Katarina Andric, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Serbia.
- Benetia Chingapane, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Botsuana, junto a su Primera Secretaria, Kebadiretse Felicia.
- Dzmitry Dzeravinski, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Bielorrusia.
- S.E. Kareem Essameldin, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto, acompañado por el Segundo Secretario, Mohammad Abdelwahd.
- Patience Mngusughun, Encargada de Negocios de la República de Nigeria, junto a su Primer Secretario, Saifullah Abubakar.
- Germán Castañeda, Primer Secretario de la Embajada de la República de Colombia.
- Bao Trung, Consejero de la Embajada de la República Socialista de Vietnam.
- Mario Domingos Simão, Cónsul de la República de Angola, acompañado por su esposa María Batista.
- Mándala Rametsi, Encargado de Negocios de la República de Sudáfrica, junto a su asistente Omar Salvarrieta.
- Bernadette Nakwenye, Primera Secretaria de la República de Namibia.
- Noida Gatse, Consejera de Minas del Ministerio de Industrias, Minas y Geología de la República del Congo, junto al Director de Cooperación, Christian Itoua.

Durante el recorrido, los diplomáticos conocieron de cerca el patrimonio arquitectónico, las tradiciones lacustres y el calor humano que define a Maracaibo. La experiencia fue acompañada por expresiones culturales, muestras gastronómicas y testimonios comunitarios que resaltaron la identidad zuliana.

La Fundación Tranvía de Maracaibo reafirma su compromiso con la promoción del turismo cultural y la diplomacia ciudadana, posicionando al tranvía como símbolo de encuentro, memoria y proyección internacional.

