Día del Gaitero: 1.500 gaiteritos y 1.200 drones en la Basílica en honor a Astolfo Romero

Con un espectáculo que reunirá a 1.500 niños y niñas exponentes de la gaita en la plazoleta de la Basílica de la Chinita, y 1.200 drones que dibujarán figuras sobre el cielo marabino, la Alcaldía de Maracaibo celebrará con un gran homenaje a “El Parroquiano” Astolfo Romero en el Día del Gaitero, el próximo sábado 8 de noviembre.

Los detalles sobre este gran evento para conmemorar el legado de “El Parroquiano” a los 25 años de su partida física, los ofreció en rueda de prensa el alcalde Giancarlo Di Martino junto al párroco del templo chiquinquireño, Nedward Andrade, el presidente de la Fundación Nacional de la Gaita "Gaiteros de Corazón", Endry Méndez, junto a los directivos de esta Fundación, Argenis Sánchez y Jaime Indriago, el presidente del Instituto Municipal de la Gaita (Imgra) Ricardo Aguirre, y el hijo de “El Parroquiano”, Astolfo David Romero.

Yo creo que no habrá en el mundo un evento que pueda superar el espectáculo que nosotros vamos a realizar el 8 de noviembre. Será el evento más hermoso, más humano; ustedes se van a impresionar”, abrió su intervención el alcalde Di Martino.

Dijo que el homenaje a Astolfo Romero el #8Nov forma parte de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá, por ello se hará en alianza con la Basílica.

Es un regalo que le dará nuestro presidente Nicolás Maduro a la Chinita, que le dan los gaiteros a la Virgen, un regalo que nos permite ofrecer el padre Nedward Andrade para expresar nuestro fervor a nuestra Patrona, la Virgen Morena, que tantas bendiciones nos da”, destacó Di Martino.

El alcalde adelantó que el evento será “una combinación de amor, humanismo y alta tecnología, una muestra de lo que somos capaces de hacer para una ciudad que merece lo mejor”. Entusiasmado, Di Martino afirmó que “este año lo vamos a hacer mejor que el año pasado, pero el año que viene lo vamos a hacer muchísimo mejor, batiendo un récord; lo digo desde hoy para que se preparen”.

Cultura y espiritualidad unidos

El alcalde Di Martino cedió la palabra al párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedward Andrade, quien dijo: “De verdad que somos una tierra bendecida, con tantas bendiciones que se transforman en espiritualidad, como lo es la gaita, que es una oración. Entonces la celebración del 8 de noviembre, Día del Gaitero, forma parte de las fiestas patronales, porque es una actividad que honra a nuestra Madre, pero también a cada uno de nosotros que llevamos este sentir. La cultura y la espiritualidad se fusionan para que nuestra alma se eleve”.

En su intervención ante los medios, el párroco del templo mariano expresó que “hay una gran expectativa. El año pasado fue muy hermoso, pero sé que muchos hermanos quedaron con las ganas de contemplarlo. Este año estoy seguro que muchos más se van a sumar para que puedan disfrutar de esta gran celebración y que habrá sorpresas como cada año, en torno a nuestra Santísima Madre Chiquinquirá”.

Y añadió: “Así que estamos agradecidos con Dios, con la Virgen, agradecido con los tres niveles de Gobierno, el nacional, el regional y el municipal. Señor Alcalde, gracias por todo el apoyo que se ha brindado para que podamos disfrutar de estas fiestas patronales que han iniciado -gracias a Dios y a la Virgen- con buen pie para nuestro Zulia y para toda la gran familia chiquinquireña”.

Mil 500 gaiteritos en la Plazoleta

Endry Méndez indicó que el evento del 8 de noviembre en homenaje a Astolfo Romero es la actividad central de la Fundación Nacional de la Gaita para conmemorar el Día del Gaitero. Recordó la espectacularidad del 8 de noviembre del año pasado, cuando el show visual de 1.200 drones sobre la Basílica sorprendió y deslumbró a los zulianos en los cuatro puntos cardinales de nuestra capital.

Ver a una Virgen de Chiquinquirá de más de 200 metros sobre el templo chiquinquireño girando en 360 grados y bendiciendo a toda Maracaibo, a todo el Zulia, fue algo sin precedentes”, dijo Méndez. Y anunció a continuación: “Hoy podemos decir que este 8 de noviembre nuevamente vamos a tener a esos más de mil drones homenajeando a los gaiteros, homenajeando a la Virgen de Chiquinquirá y a ‘El Parroquiano’ Astolfo Romero, uno de los más grandes de la gaita”.

El directivo de la Fundación dijo que este año la celebración del Día del Gaitero tendrá unas connotaciones diferentes a la del 2024. “El año pasado nos reunimos 800 gaiteros en la plazoleta de la Basílica, agrupaciones de adultos profesionales como Rincón Morales, Saladillo, Pillopo, Alitasía, solo por nombrar algunas. Pero este año van a ser 1.500, pero no cualquier 1.500, no. Serán 1.500 niños y niñas gaiteros que se reunirán en la plazoleta de la Basílica”, anunció.

Y nosotros, que ya no somos tan niños, vamos a estar allí recibiendo ese regalo maravilloso en voces e instrumentos de esos ángeles que garantizan la continuidad de ‘El Parroquiano’, que garantizan la continuidad del legado de Ricardo Aguirre, de Germán Ávila y de tantos gaiteros que hoy están en el cielo y que van a estar reflejados en las voces e instrumentos de esos 1.500 niños y niñas que nos acompañarán este 8 de noviembre”, agregó el presidente de la Fundación Gaiteros de Corazón.

Informó que, además, “vamos a proyectar sobre la fachada de la Basílica un video con la historia y aparición de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y los 1.200 drones haciendo figuras” sobre el cielo con imágenes que prefirió no revelar para mantener la gran expectativa en torno a ese gran evento del 8 de noviembre.