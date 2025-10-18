Di Martino recibe la imagen de San Dr. José Gregorio Hernández en la Basílica

A tierras marabinas arribó la imagen del doctor José Gregorio Hernández, escultura que será la pieza central del futuro Santuario dedicado a los dos santos venezolanos, según informó el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

La primera autoridad municipal destacó que la llegada de esta obra marca el inicio de un “hermoso proyecto” destinado a honrar la vida, el legado y el profundo amor por el pueblo del llamado Médico de los Pobres.

“Aquí está nuestro José Gregorio Hernández, quien irá a la plaza dedicada a él y a la Madre Carmen Rendiles. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Luis Caldera y al presbítero Nedward Andrade, párroco rector, por todo el apoyo brindado”, expresó Di Martino.

Joven venezolano autor de la escultura

La escultura fue realizada por el joven artista plástico venezolano Josué Benjamín Figueroa de 16 años, creador también de la que ha sido catalogada como la imagen más grande del mundo dedicada al Dr. José Gregorio Hernández, uno de los dos primeros santos de Venezuela.

Por ahora, la escultura permanecerá en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde los fieles zulianos podrán venerarla mientras avanza la construcción del santuario que llevará su nombre y perpetuará su legado.

“Que nos dé fuerzas para seguir adelante con honestidad, transparencia y serenidad, pero sobre todo con paz. Paz para nuestra patria y para cada uno de nosotros. Pedimos a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles la capacidad de seguir respondiendo al pueblo con compromiso y esperanza”, manifestó el alcalde.

Proyecto urbano en honor a los santos

Explicó el alcalde Di Martino que se ejecuta un proyecto urbano que contempla la creación de un gran corredor y una nueva plaza dedicada a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el cual se extenderá desde la avenida 20 hasta la Facultad de Medicina, frente al área del maternal Dr. Armando Castillo Plaza, en colaboración con la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo.

Según informó el director de Instituciones Religiosas, Lcdo. Christian Gómez, la construcción de esta plaza se iniciará este domingo, coincidiendo con la esperada canonización de ambos santos venezolanos.

Vigilia en la Basílica

La Alcaldía de Maracaibo invita a toda la comunidad a unirse hoy, a partir de las 10:00 pm, a la "Vigilia de Santidad", que se realizará desde la Basílica de la Chiquinquirá y también desde cada hogar, en un lazo espiritual de fe, amor y paz por la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.