Di Martino: "Maracaibo es una sola, sin divisiones”

“Maracaibo es una sola, no vamos a hablar más del Maracaibo este o del oeste, ni del sur ni del norte”; así lo aseveró el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, durante la entrega de la plaza Zapara; espacio totalmente rehabilitado por la municipalidad.

El máximo jefe municipal enfatizó que la ciudad es una sola, “no tiene divisiones, somos una sola Maracaibo”.

Durante el acto el alcalde anunció que entregará una nueva plaza en el populoso sector Curva de Molina, “Vamos a entregar la plaza Simón Bolívar. Será un espacio bello, emblemático”, adelantó Di Martino.

“Somos exportadores de paz”

Insistió Di Martino que, “el mensaje de paz lo tenemos en el corazón, en la mente y en el cuerpo; este es el pueblo de la paz, somos exportadores de la paz, del amor, pero no nos busquen porque se conseguirán a un pueblo en la calle”, aseveró.

Suman 18 plazas entregadas

En relación con el plan de recuperación de espacios y parques que, a través de Sedepar, adelanta la alcaldía, el máximo gerente de la municipalidad indicó que, hasta ahora, se han recuperado 18 plazas.

Asimismo, no descartó que, para diciembre logren devolverle al pueblo 40 plazas plenamente acondicionadas.

En este sentido dijo, “son proyectos que nacen y salen de la comunidad, nosotros solo le ponemos el alma, el cuerpo y, aquí estamos, juntos como un solo ente, dando esperanza a la gente, creando soluciones, somos gente que resuelve", aseguró Di Martino.

Santa Madre Carmen Rendiles tendrá su plaza

Reveló Di Martino que la santa Madre Carmen Rendiles también tendrá una plaza y destacó que “la plaza de San José Gregorio Hernández, será el santuario emblemático que tendrá Maracaibo, pero también le estamos haciendo una a nuestra Madre Carmen Rendiles, junto con las instituciones públicas y privadas”.

Reveló que tiene preparada una sorpresa para los marabinos con otra plaza que estará en 5 de Julio.

“Sin lugar a dudas vamos a iluminar Maracaibo, dando fuerza a la ciudad con estos espacios que son tan importantes. Humanizar la ciudad, darle sentido de pertenencia, prosperidad para que la gente pueda venir en estos tiempos de feria y encontrarse con estos espacios y con una Maracaibo bella, para nosotros es importante porque, entre otras cosas, llama al inversionista, a la inversión y al trabajo”, aseguró.

Por último, alcalde Di Martino recordó la sinergia entre los niveles de gobierno, “junto con nuestro gobernador Luis Caldera, con el apoyo de las instituciones como Corpoelec, Hidrolago, y junto al poder comunal y el apoyo de nuestro presidente, vamos a seguir trabajando y luchando para que esta sea la primera ciudad de Venezuela", apuntó.