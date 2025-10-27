Devolviendo miradas: San Francisco alcanza 200 cirugías de cataratas gratuitas gracias al Plan “¡Qué Bien Te Ves!”

La Alcaldía de San Francisco, encabezada por el alcalde Héctor Soto, avanza exitosamente con las intervenciones quirúrgicas de cataratas realizadas gracias a la articulación de los cuatro niveles de gobierno (nacional, regional, municipal y comunal), en el marco del Plan Quirúrgico “¡Qué Bien Te Ves, San Francisco!”. Hasta la fecha, el programa ha permitido devolver la visión a 200 sanfranciscanos.

El Dr. Yohendry Luzardo, Autoridad Única de Salud del municipio, resaltó que esta acción en materia de salud pública forma parte de las políticas humanistas impulsadas por el alcalde Héctor Soto, orientadas a mejorar la calidad de vida del pueblo. “Estamos contentos porque cada cirugía representa una historia de esperanza recuperada. Desde el inicio de este programa, todo un equipo se ha desplegado de manera continua para cumplir satisfactoriamente con los primeros 200 casos ya operados, gracias a la visión de nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera y el alcalde Héctor Soto”, expresó.

Por su parte, Mercedes Vargas, habitante de la parroquia Domitila Flores, manifestó su alegría: “Héctor Soto, el alcalde del pueblo, me devolvió la vista. Hacía años esperaba operarme y gracias a Dios ya puedo ver. Espero que sigan ayudando a quienes, como yo, lo necesitan”.

Las operaciones se realizan en el Centro Clínico Ambulatorio Urbano Tipo III “El Silencio”, con la participación de un equipo multidisciplinario que brinda atención integral.

El programa garantiza exámenes preoperatorios, insumos, tratamientos postoperatorios y acompañamiento clínico gratuito hasta la recuperación total de los pacientes.

Este plan, enmarcado en el Plan Cayapa de Salud y el 1x10 del presidente Maduro, refleja la articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de San Francisco.