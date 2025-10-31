Desaparición del periodista Joan Camargo en Caracas: El Sntp pide colaboración oficial

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) expresó su preocupación este viernes por la desaparición del periodista Joan Camargo, quien fue interceptado el 30 de octubre en la mañana en Caracas, cuando se dirigía a su trabajo. Según el sindicato, hombres no identificados lo abordaron en un vehículo rojo y una moto, obligándolo a subir a uno de estos vehículos.

El Sntp hizo un llamado público a las autoridades venezolanas para que colaboren en la localización del reportero, señalando que, hasta el momento, no han recibido información concreta sobre su paradero. La desaparición se produjo alrededor de las 8:05 de la mañana, y no ha habido confirmación oficial sobre un posible arresto.

Si la situación se confirma como una detención, el número de periodistas encarcelados en Venezuela aumentaría a 23, lo que refleja las tensiones y desafíos que enfrenta la prensa independiente en el país. Sin embargo, ni el Gobierno ni la Fiscalía han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

Este incidente ocurre poco después de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hiciera un llamado a la comunidad internacional, alertando sobre las restricciones a la libertad de expresión y el hostigamiento a los periodistas en Venezuela. En el Índice de Chapultepec 2024, Venezuela ocupa uno de los últimos lugares entre los países evaluados por la calidad de la libertad de prensa.

El Sntp destacó también que esta nueva desaparición de un periodista reitera la necesidad de un compromiso institucional por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el derecho a la información en el país.